Juventus | la possibile formazione anti-Roma | rispetto al derby ci sono Bentancur e Benatia

Calciomercato Juventus - possibile colpo Ndombelé a gennaio (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. L'obiettivo principale del club bianconero è l'acquisto di un centrocampista di alto livello. Negli ultimi giorni il nome piu' caldo è stato quello di Paul Pogba, fortissimo centrocampista francese del Manchester United. Dopo l'addio di José Mourinho, però, il giocatore transalpino potrebbe rimanere in Gran Bretagna. Inoltre, lo United non ha ...

Juventus - il possibile undici contro la Roma : chance per Benatia - torna Bentancur : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche per il match di domani e ha provato la formazione che schiererà domani sera. La Juventus, contro i giallorossi, dovrebbe presentarsi con il tradizionale 4-3-1-2 e i cambi riguarderanno soprattutto il centrocampo e la difesa. Infatti, negli altri reparti e in particolare in attacco il tecnico ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Milinkovic-Savic a gennaio (RUMOURS) : La Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato in vista di gennaio. Il club bianconero sta monitorando alcuni dei migliori centrocampisti in circolazione, dal momento che nella prossima sessione di Calciomercato invernale la dirigenza bianconera vorrebbe rinforzare il reparto mediano. Negli ultimi giorni la società bianconera sta seguendo la situazione relativa a Paul Pogba del Manchester United. Il forte centrocampista ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Kean-de Ligt con l'Ajax (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il 2019 e avrebbero messo nel mirino de Ligt, forte difensore centrale dell'Ajax. La Juventus avrebbe intenzione di rinnovare il reparto arretrato, che annovera alcuni giocatori che hanno ormai superato i 30 anni (Barzagli, Chiellini, Bonucci e ...

Pastore - la possibile carta di Di Francesco per la Roma contro la Juventus : i precedenti con i bianconeri sono da urlo : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. ...

Jorge Mendes svela il retroscena dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : “credevo fosse impossibile - poi…” : Jorge Mendes parla al Golden Boy 2018, l’agente di Cristiano Ronaldo ribadisce le motivazioni che hanno portato CR7 alla Juventus Jorge Mendes si è presentato oggi a Torino in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2018. L’agente di Cristiano Ronaldo, premiato come Best European Player’s agent, una volta salito sul palco ha riferito ai presentatori dell’evento: “il merito dell’arrivo di ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Pogba-Alex Sandro a gennaio (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il principale obiettivo del club bianconero per la prossima sessione invernale è l'acquisto di un centrocampista di qualità e il nome piu' caldo è quello di Paul Poga. Il forte calciatore francese è stato escluso da Mourinho anche nell'ultima gara contro il Liverpool e avrebbe intenzione di lasciare la Gran Bretagna, in modo da giocare con maggiore continuità. La Juventus ...

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Juventus - Bernardeschi e Douglas Costa titolari : la possibile formazione : Ieri pomeriggio, la Juve è sbarcata a Berna e, dopo aver preso un primo contatto con lo Stade de Suisse, si è recata in ritiro. I bianconeri rimarranno in hotel fino alle 19 di questa sera quando saliranno sul pullman per andare allo stadio. Massimiliano Allegri, contro lo Young Boys, schiererà una Juventus un po' diversa rispetto a quella che si è vista venerdì contro l'Inter. Il tecnico livornese, contro gli svizzeri, dovrebbe puntare sul ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric : Paratici sul Pallone d'Oro (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero, che sta cercando un centrocampista per innalzare ancora di piu' il livello della squadra, starebbe monitorando con grande attenzione la situazione relativa a Luka Modric del Real Madrid. Il fortissimo centrocampista croato è stato protagonista di un anno davvero indimenticabile. Grazie alle ...

Mbappé alla Juventus?/ Calciomercato news - Mario Miele : 'No - non credo sia possibile' - Esclusiva - - IlSussidiario.net : Kylian Mbappé alla Juventus è la notizia di Calciomercato del giorno. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Mario Miele

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé se parte Dybala (RUMORS) : Per la Juventus si prospetta una sessione di Calciomercato estiva davvero molto interessante. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, il club bianconero ha intenzione di recitare il ruolo di assoluto protagonista sul mercato anche il prossimo anno. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero costruire una squadra ancora piu' forte per vincere tutto e avrebbero in mente di mettere a segno un colpo di altissimo livello in attacco. La ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Inter : diretta tv - possibile ballottaggio Miranda-De Vrij - Serie A - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie sui protagonisti chiamati in campo all'Allianz Stadium per la Serie A.

Juventus-Inter in 10 ‘mosse’ - tutto sul big match della 15^ giornata : Icardi è la bestia nera - la possibile sorpresa ed il calciatore che può ‘spaccare’ il match : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si apre con il botto e con la partita tra Juventus ed Inter, un match sentitissimo e che non ha bisogno di grandi presentazioni sia che dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta disputando una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League, due i passi falsi contro il Genoa ed il Manchester United, per il ...