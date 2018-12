Juventus | è Mandzukic il vero top player | l’attaccante ancora decisivo | la Roma dimostra ...

Juventus-Roma 1-0 risolve Mandzukic Il rammarico dei giallorossi : La Roma perde a Torino contro la Juventus per 0-1. Risolve un gol firmato da Mandzukic. I giallorossi, però, sprecano un'occasione, considerando che per larghi tratti della ripresa...

Juventus-Roma 1-0 VIDEO – Highlights - gol e sintesi della partita. Mario Mandzukic uomo del match all’Allianz Stadium : E’ Mario Mandzukic a decidere il big match della 17esima giornata di Serie A. La Juventus vince anche lo scontro diretto contro la Roma all’Allianz Stadium grazie alla rete della punta croata. Una Vecchia Signora che, dopo aver fallito più volte il raddoppio ma sofferto anche nella ripresa, conquista la 16esima vittoria in 17 incontri, confermandosi davanti a tutti in classifica generale con margine. Per la formazione giallorossa, un ...

Juventus-Roma - Mandzukic incorna la Roma : lo stacco imperioso del croato non lascia scampo a Olsen [VIDEO] : L’attaccante croato sblocca il risultato nel match dell’Allianz Stadium, incornando di testa un cross di De Sciglio La Juventus passa in vantaggio allo Stadium, la firma è sempre quella di Mario Mandzukic. L’attaccante croato svetta al centro dell’area di rigore della Roma, correggendo in rete un perfetto cross di Mattia De Sciglio. Difesa giallorossa sorpresa e campioni d’Italia che sbloccano il risultato, ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi vincono alla Play. E Mandzukic salta l'ostacolo... : È quello che è accaduto durante un evento della EA Sport , nell'ambito del FIFAWorldTour, a Bonucci , Bernardeschi , Cancelo e Szczesny . I quattro si sono dati battaglia a Fifa 19 , la classica ...

Torino-Juventus : bianconeri col volto di Mandzukic - i granata sono maturi : Il derby della Mole è stato archiviato: 0-1 di rigore , con Cristiano Ronaldo autore del gol numero 5.000 della storia bianconera. Il punteggio, però, non rende onore al merito granata. La squadra di ...

Torino-Juventus 0-0 La Diretta Allegri punta su Dybala - Ronaldo e Mandzukic : Sabato sera di gran lusso per il massimo campionato di calcio in questa 16a giornata: allo stadio Grande Torino i padroni di casa affrontano infatti l'imbattibile Juventus capolista della...

Young Boys-Juventus - probabili formazioni : Allegri con i soliti Ronaldo-Mandzukic : JUVENTUS Young BOYS probabili formazioni – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a […] L'articolo Young Boys-Juventus, probabili formazioni: Allegri con i soliti Ronaldo-Mandzukic ...

Juventus-Inter : Mandzukic fa volare i bianconeri contro i rivali : Se serviva ancora una prova di forza per confermare l'imbattibilità di questa Juventus, la risposta non si è fatta attendere. Venerdì sera, all'Allianz Stadium, si è disputato il derby d'Italia tra Juventus e Inter, una partita decisamente sentita da ambo le parti, basata su una storica rivalità che, negli anni, non ha mancato di generare polemiche e accuse reciproche. I bianconeri, in questo campionato, stanno volando, battendo numerosi record. ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Juventus - Mandzukic si riscopre goleador : decisivo anche davanti alla porta : Il gol da tre punti che ha battuto l'Inter non è una novità stagionale per Mario Mandzukic , l'attaccante sta vivendo un grande momento di forma e nella Juventus dei Cristiano Ronaldo e Dybala ha ...