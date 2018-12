Juventus | altre due squadre su Kean

Sconcerti : «Juventus troppo più forte - le altre non migliorano» : Il commento sul Corsera Mario Sconcerti analizza sul Corriere della Sera la partita tra Milan e Juventus. Anzi, commenta i rapporti di forza del campionato alla luce del big match di San Siro. E non è tenero con il nostro movimento: «Non c’è stata partita a San Siro come ormai non c’è più partita da oltre sette anni con nessuno. Si comincia a pensare che la Juve sia la buona scusa di quasi tutte le squadre per non investire, per guadagnare ...