Juventus-Adidas ancora insieme | accordo da 408 milioni di euro

(Di sabato 22 dicembre 2018)hanno confermato il rinnovo fino alla stagione 2026-2027. Il brand a tre strisce vestirà la prima squadra e tutte le compagini giovanili.Laraggiunge un altro primato: è diventato il primo club italiano a superare la soglia dei cinquantaannui per i proventi derivati da sponsor tecnico.Nella giornata di ieri il club bianconero ha annunciato il rinnovo della partnership confino al 30 giugno 2027, per un totale di 408dia partire dal 1° luglio 2019. Per otto stagioni saranno garantiti 51all’anno, senza ”royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita ed i premi variabili legati ai risultati sportivi”.L’attualeprevede una base di 23/25annui e come conferma ilsole24ore.com, ”le due parti hanno deciso di rinnovare il legame con largo anticipo eha ...