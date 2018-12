Juventus-Adidas | accordo da 51 milioni a stagione

Juventus - che accordo con Adidas : i bianconeri tra i top club d'Europa : Juventus e Adidas hanno rinnovato la loro partnership fino al 30 giugno 2027. Il nuovo accordo prevede un minimo garantito di 408 milioni di euro per 8 stagioni . Entro il 31 dicembre Adidas verserà, ...

Juventus - rinnovo record con Adidas : 408 milioni fino al 2027 : Una montagna di euro. La Juventus prolunga la propria partnership con Adidas e lo fa per cifre da record. I bianconeri hanno prolungato fino al 30 giugno 2027 il precedente accordo di sei anni - a ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

La Juventus spegne la prima candelina dell’adidas store di Milano : Un compleanno da festeggiare con alcuni cari. Per adidas sono stati quattromila. Lo store di Milano del brand a tre strisce compie un anno e per l’occasione si è vestito di bianco nero, i colori del club torinese con cui ha un forte legame di partnership e valori. Il risultato è stato quello di una grande festa che ha coinvolto tifosi e appassionati che si sono dati appuntamento in Corso Vittorio Emanuele II per vedere da vicino i ...