Juve-Roma 1-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Juventus - è Mandzukic il vero top player : l’attaccante ancora decisivo - la Roma dimostra comunque personalità nonostante il ko [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Marchisio torna all'Allianz per Juventus-Roma e si commuove salutando i tifosi : 'Grazie per tutto ciò che mi avete dato' : Claudio Marchisio torna all'Allianz Stadium e si commuove: "Volevo soltanto dire grazie ai tifosi...". Poche parole, poi le lacrime e il giro di campo, stavolta il "Principino" si è davvero emozionato.

Juventus-Roma - Mandzukic incorna la Roma : lo stacco imperioso del croato non lascia scampo a Olsen [VIDEO] : L’attaccante croato sblocca il risultato nel match dell’Allianz Stadium, incornando di testa un cross di De Sciglio La Juventus passa in vantaggio allo Stadium, la firma è sempre quella di Mario Mandzukic. L’attaccante croato svetta al centro dell’area di rigore della Roma, correggendo in rete un perfetto cross di Mattia De Sciglio. Difesa giallorossa sorpresa e campioni d’Italia che sbloccano il risultato, ...

Juventus-Roma - brividi per l’ex Marchisio : Si conclude la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante soprattutto per le zone alte della classifica, la Juventus chiamata a rispondere al Napoli che nel match del pomeriggio ha avuto la meglio sulla Spal, di fronte la Roma. brividi prima del match, presente allo stadio anche l’ex Claudio Marchisio, il centrocampista visibilmente commosso: “Voglio solo dirvi una cosa, grazie”, le parole del ...

Juventus-Roma - che sorpresa per i tifosi bianconeri : allo Stadium spunta un commosso Marchisio [VIDEO] : L’ex centrocampista bianconero ha salutato il proprio ex pubblico, commuovendosi durante il suo intervento Gradita sorpresa di Natale per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri, prima del match con la Roma infatti si è presentato sul terreno di gioco Claudio Marchisio. L’ex centrocampista ha fatto un personale giro di campo, salutando tutti i settori di quello che è stato il suo stadio fino a qualche mese fa. Poi, prendendo in ...

