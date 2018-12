Junior Tim Cup sbarca al San Paolo

Biathlon - IBU Junior Cup Station Des Rousses 2018 : settimo Michael Durand nell’inseguimento che ha chiuso la tappa francese : L’Italia del Biathlon chiude la tappa transalpina di IBU Junior Cup, svoltasi a Station Des Rousses, con gli inseguimenti odierni, che hanno visto la top ten di Michael Durand tra i ragazzi. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni ed i piazzamenti degli azzurrini scesi in pista in Francia. Nell’inseguimento maschile affermazione del russo Said Khalili, che ha chiuso in 35’40″0, battendo per 17″7 il ...

Speed skating - Coppa del Mondo Junior 2018 : ottimo esordo degli azzurrini a Tomaszów Mazowiecki : Non cambia la musica nella squadra italiana junior di Speed skating. La compagine guidata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni ha iniziato con il piede giusto anche questa stagione agonistica, ottenendo ottimi risultati nel primo round in Polonia a Tomaszów Mazowiecki. Tra gli junior, in grande evidenza Francesco Betti e Laura Peveri. Il classe 2000 di Pergine Valsugana ha infatti conquistato il terzo posto sui 3000 metri con il crono di ...

River-Boca Juniors - la testimonianza shock dell’autista del pullman : “sono svenuto - ecco perché non ci siamo schiantati” : L’autista del pullman del Boca ha parlato degli attimi di paura vissuti al di fuori dello stadio Monumental, rivelando un clamoroso retroscena Una guerriglia vera e propria, scene pazzesche che hanno causato il ferimento di alcuni giocatori, pronti a giocarsi la partita dell’anno. La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors è stata rinviata a data da destinarsi per via degli scontri avvenuti fuori dallo stadio ...

Genoa-Samp - Criscito e Quagliarella inaugurano la Junior Tim Cup e si sfidano a biliardino : Sosta per le Nazionali in archivio, la Serie A ritorna con... il derby della Lanterna. Due settimane d'attesa per la sfida che coinvolge una città, Genoa e Sampdoria pronte a sfidarsi a Marassi per ...

Il Genoa CFC e l’U.C.Sampdoria hanno inaugurato la VII Edizione della Junior Tim Cup : Genoa-Sampdoria – La VII Edizione della “Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori”, il torneo giovanile di calcio a 7 riservato agli Under 14 che verrà disputato nelle 16 città della Serie A TIM 2018 – 2019, grazie al sostegno di Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, ha preso il via da Genova dove si chiuderà il 14 aprile con il pre-gara che anticiperà il derby della Lanterna. Allo stadio Luigi Ferraris, oggi, Domenico ...

La Junior Tim Cup riparte da Genova : ANSA, - Genova, 22 NOV - Parte da Genova la settima edizione della Junior Tim Cup-il calcio negli oratori, organizzato dalla Lega Calcio in collaborazione con il Csi sotto l'egida della Tim, torneo di ...

Taekwondo - French Open 2018 : Giuseppe Foti nei -55 kg e Antonio Falco nei -59 kg ottimi terzi nella giornata dedicata agli Junior : Terzo e ultimo giorno di gare presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi per il French Open 2018 di Taekwondo. La giornata di oggi era interamente dedicata alle categorie junior con ben 14 azzurri impegnati. Giuseppe Foti nei -55 kg e Antonio Falco nei -59 kg, entrambi classe 2003. hanno conquistato due eccellenti terzi posti lasciando intravedere ottime prospettive per il futuro. Vediamo nel dettaglio i risultati della giornata, categoria ...

Sci alpino – Mondiali Junior 2019 : Paris - Gross e Curtoni testimonial dell’evento in Val di Fassa : Paris, Gross ed Elena Curtoni lanciano i Mondiali junior 2019 in Val di Fassa: “Sarà un successo” Dominik Paris, Stefano Gross ed Elena Curtoni: un tris d’assi lancia i Mondiali junior di sci alpino. Lanciando l’edizione del 2019 che si terrà in Val di Fassa, i tre azzurri di Coppa del mondo hanno raccontato il loro passato vincente nella manifestazione salendo sul palco alla Fiera di Modena-Skipass insieme al ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna nelle categorie pesanti : I Campionati Europei Junior e Under 23 di Sollevamento pesi di Zamosc (Polonia) sono andati in archivio con lo svolgimento di un’ultima giornata in cui sono stati assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna continentale giovanile nelle categorie pesanti degli U23. Oggi non ha gareggiato nessun sollevatore azzurro, con l’Italia che ha chiuso la competizione con il bottino record di 16 medaglie conquistate di cui 5 ori. Nella ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Matteo Curcuruto settimo nei 94 kg Juniores : Oggi si è svolta la sesta giornata di gare dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. L’unico rappresentante dell’Italia è stato Matteo Curcuruto nei -94 kg Junior maschili, il quale ha disputato una discreta prova ma lontano dalla zona podio sia nel totale che nelle classifiche di specialità. Il bottino della nazionale italiana rimane dunque bloccato a quota 16 ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Cristiano Ficco commette tre nulli di strappo ed è ultimo nei -85 kg Junior : Dopo quattro giornate ricche di soddisfazioni e di medaglie è arrivata la prima battuta d’arresto dell’Italia ai Campionati Europei Junior e Under 23 di Zamosc, in Polonia. Le speranze azzurre erano riposte su Cristiano Ficco (unico italiano in gara oggi), reduce da una stagione stellare in cui ha vinto tre ori ai Giochi del Mediterraneo ed ha conquistato il titolo europeo e olimpico Youth, che è salito in pedana nell’ultima ...