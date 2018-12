Jane Alexander | l’imprevisto prima di Natale e la rivelazione su Elia Fongaro

Jane Alexander ha un brutto imprevisto prima di Natale : Jane Alexander racconta il suo disagio prima delle feste natalizie Jane Alexander ha avuto un imprevisto prima di Natale. La fidanzata di Elia Fongaro, dopo aver rivelato di aver trovato finalmente casa stava però vivendo quello che lei stessa ha chiamato chiaramente “disagio”. Cosa sta accadendo nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Sotto una foto che ha caricato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram ...

Jane Alexander parla della sua salute e fa un annuncio importante : Jane Alexander sta meglio con l’occhio: la confessione dell’attrice Il venerdì mattina è iniziato nel migliore dei modi per Jane Alexander che ha fatto un annuncio. L’attrice su Instagram ha raccontato come sta il suo occhio, svelando dei dettagli sulla sua vita privata e in particolare sulla ricerca di una nuova casa. “L’occhio si sveglia sempre un pochino incartapecorito, dovrei fare un controllo ma va meglio, ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la diagnosi all'occhio : «Ecco cos'ho» : Jane Alexander e la diagnosi dell'occhio bendato. L'attrice romana continua a far preoccupare i suoi fan. Nella puntata finale del Grande Fratello Vip, Jane è apparsa con una benda...

Jane Alexander e Elia Fongaro hanno passato la notte insieme? FOTO : Elia Fongaro e Jane Alexander fanno colazione insieme in camera Jane Alexander e Elia Fongaro sono finalmente usciti allo scoperto. Su Instagram Stories i due ex gieffini si sono mostrati in teneri atteggiamenti intenti a fare colazione in camera, come visibile nella FOTO in fondo all’articolo. Sul letto, Elia e Jane hanno mostrato il loro pasto di inizio giornata. Una colazione all’americana con caffè lungo, pancakes e uova. Una ...

Jane Alexander news : “Firmo il contratto e ricomincio da zero”. : Jane Alexander, news sull’attrice: “Firmo il contratto e ricomincio da zero” Jane Alexander sta risolvendo un problema di non poco conto che l’ha impegnata dopo avere terminato il Grande Fratello Vip. Vale a dire quello della dimora. Una volta concluso il reality l’attrice si è ritrovata senza casa. Il motivo lo ha spiegato lei stessa […] L'articolo Jane Alexander news: “Firmo il contratto e ricomincio ...

Jane Alexander - la verità sull’occhio bendato : ‘Ho una lesione alla cornea’ : Continua a destare preoccupazione l’occhio di Jane Alexander. Da qualche settimana infatti l’attrice si presenta in pubblico e sui social con una benda sull’occhio sinistro che aveva già incuriosito i telespettatori nel corso della finale del Grande Fratello Vip 2018, vinta da Walter Nudo, quando la ex inquilina della casa si era mostrata in puntata con un look in stile pirati dei Caraibi. Jane Alexander, ecco perché ha un ...

Jane Alexander - BENDA ALL'OCCHIO/ 'Ho una lesione alla cornea' - il suo amore con Elia a gonfie vele : JANE ALEXANDER mette a tacere le cattiverie partite sul web riguardo la BENDA ALL'OCCHIO. Spiga: 'Ho una lesione alla cornea'.

GF Vip : Jane Alexander su Instagram rivela cos’ha all’occhio : Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Jane Alexander si è mostrata spesso in pubblico con una benda all’occhio. Cosa le è successo? A rivelarlo è stata proprio l’attrice, che su Instagram ha risposto alle domande dei suoi fan. Durante la finale del reality condotto da Ilary Blasi, in tanti avevano notato che Jane Alexander, seduta fra gli ex concorrenti, indossava una benda all’occhio. Poche ore prima ...

Grande Fratello Vip - il dolce messaggio di Jane Alexander per Daniele Bossari : 'Ti devo un'esperienza' : Non è di certo un mistero che dietro la partecipazione di Jane Alexander al Grande Fratello Vip ci sia Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del reality-show. A rivelarlo era stata proprio ...

Jane Alexander con la benda all'occhio/ "Ho una lesione alla cornea" : poi il messaggio per Daniele Bossari : Jane Alexander mette a tacere le cattiverie partite sul web riguardo la benda all'occhio. Spiga: 'Ho una lesione alla cornea'.

Jane Alexander - grave problema di salute : 'Ho una lesione alla cornea' : Jane Alexander e la diagnosi dell'occhio bendato. L'attrice romana continua a far preoccupare i suoi fan. Nella puntata finale del Grande Fratello Vip , Jane è apparsa con una benda sull'occhio. Ma ...

Gf Vip - problema all'occhio per Jane Alexander : Finita l'esperienza al Gf Vip , Jane Alexander sta raccogliendo i frutti di quello seminato. Oltre all'amore di Elia Fongaro, c'è in ballo anche lo stretto rapporto che ha ritrovato con tutto il suo ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e Elia Fongaro : fuori dal reality scoppia la passione : Durante il Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it , Jane Alexander , nonostante fosse fidanzata col musicista Gianmarco Amicarelli, che fuori dalle mura della casa le aveva chiesto di ...

Jane Alexander su Daniele Bossari rivela : “Ha fatto di tutto per…” : Daniele Bossari e Jane Alexander: lei svela un retroscena Jane Alexander ha incontrato Daniele Bossari prima del Grande Fratello Vip. E’ stata lei stessa a rivelarlo, poco fa, su instagram. Difatti la donna ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha dichiarato: “Mi ricordo che fece di tutto per vedermi perché voleva dirmi della sua esperienza nella Casa e darmi tutta la sua energia positiva…” Successivamente Jane ...