Italia | metà preferita per le vacanze

Ascolti TV | Lunedì 17 dicembre 2018. Nero a Metà chiude con il 25.8% - Canale 5 e Italia 1 all’8%. Ecco Sanremo Giovani 11.8% : Nero a Metà - Rosa Diletta Rossi e Claudio Amendola Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un Amore tutto Suo ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Mamma ho Riperso l’Aereo – Mi sono smarrito a New York ha catturato ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 3-1 a metà gara. Il Setterosa spreca diverse superiorità : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

Pattinaggio di figura - campionati Italiani 2019 : i big non deludono - a metà gara pronostici rispettati : A metà gara pronostici rispettati: Guignard-Fabbri guidano nella danza, Della Monica-Guarise primi tra le coppie di artistico e Rizzo al comando tra gli uomini. Beccari in testa al femminile ma con Tornaghi e Gutmann vicinissime Big in pista, applausi, cori e sorrisi sugli spalti. Un’altra grande festa di sport a Trento per la terza giornata dei campionati italiani di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio in programma le ultime prove ...

La meta dei migranti che arrivano in Italia è davvero l'Italia? : Se tutte le persone che sognano di cambiare vita migrando da un Paese a un altro lo facessero davvero, l'Italia perderebbe l'8% della sua popolazione. È quanto emerge dall'ultimo studio sulle ...

Italia a due velocità : al Sud il Pil pro capite è poco più della metà di quello del Nordovest : La crescita del Pil nel Mezzogiorno nel 2017 si ferma all'1% in volume e nel Centro Italia è dello 0,9%, meno della media nazionale dell'1,6%. L'Istat stima un incremento del 2,2% nel Nordovest e dell'1,9% nel Nordest.

L'Italia divisa a metà : Mezzogiorno in coda per PIL e redditi : L'Italia resta irrimediabilmente divisa a metà, con un Mezzogiorno che resta in coda , quanto a PIL pro capite e redditi. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto dell'ISTAT relativo ai conti economici ...

Allerta Meteo - Santa Lucia spacca l’Italia a metà : freddo e neve al Nord - maltempo al Centro - sole e caldo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/18 ...

Finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 15 in Italia su FoxLife - anticipazioni e recensione ultimo episodio dell’anno : L'ultimo appuntamento dell'anno con la serie di Shonda Rhimes coincide con la messa in onda del Finale di metà stagione di Grey's Anatomy 15 in Italia, trasmesso come sempre in anteprima assoluta per il nostro Paese dal canale 114 di Sky. Lunedì 10 dicembre su FoxLife va in onda l'ultimo episodio della prima parte della quindicesima stagione del medical drama di ABC, che nella seconda parte in onda nel 2019 arriverà a tagliare il traguardo ...

Ermal Meta tra i più richiesti in Spagna mentre in Italia registra altri 3 sold out : Ermal Meta è tra gli artisti più richiesti in concerto in Spagna secondo la piattaforma Shows On Demand. Il sito offre ai fan la possibilità di attivare petizioni per richiedere uno o più live, di qualsiasi artista spagnolo e non. La classifica dei cantanti più richiesti in concerto, nel mese di novembre vede Ermal Meta al quarto posto, anticipato da tre artisti spagnoli. Non è l'unico Italiano presente: alla posizione numero 7 c'è Francesco ...

Manovra - trattativa Italia-Ue sul deficit. Conte : fiducioso in soluzione entro metà dicembre : Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Moscovici: «Clima cambiato»...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Alex è in Italia al Bambin Gesù : «Le sue condizioni sono buone». Il trapianto a metà dicembre con tecnica innovativa : C'è forse una speranza per il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, che è giunto in Italia all'Ospedale Bambino Gesù di Roma da Londra. Le sue...

