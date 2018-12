Inzaghi - vittoria ci mancava da troppo : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Dopo cinque partite senza vincere, la Lazio ritrova i tre punti in campionato battendo il Cagliari per 3-1. Poca voglia di parlare di Simone Inzaghi che in conferenza stampa si ...

Lazio-Cagliari - Inzaghi soddisfatto dei suoi : “una vittoria che mancava da troppo tempo” : Lazio, Simone Inzaghi ha parlato dopo il successo contro il Cagliari, una vittoria importante dopo un periodo negativo “I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, approcciando nel modo giusto. Nel primo tempo avremmo meritato anche qualche gol in più. Ci godiamo una vittoria che mancava da troppe partite. Da stasera penseremo poi alla partita con il Bologna“. Sono le parole del tecnico ...

Lazio - Inzaghi : 'Un bravo ai miei ragazzi. La vittoria ci mancava da troppo' : Dopo cinque partite senza vincere, la Lazio ritrova i tre punti in campionato battendo il Cagliari per 3-1. Poca voglia di parlare di Simone Inzaghi che in conferenza stampa si limita a osservare: 'I ...

Lazio-Cagliari - Inzaghi : 'Vittoria che mancava da troppo - meritavamo anche di più. Luis Alberto? Solo crampi' : La Lazio non sbaglia e rialza la testa. Dopo un mese e mezzo senza vittorie, i biancocelesti tornano a conquistare i tre punti e momentaneamente anche il quarto posto in classifica: lo fanno battendo ...

Lazio-Cagliari 3-1 - Inzaghi si gode la vittoria : “Giusta interpretazione” : LAZIO CAGLIARI 3-1, PARLA Inzaghi- Serviva una vittoria in casa Lazio, una vittoria fin troppo sfuggita nelle ultime giornate, per ritrovare morale e punti in classifica. La vittoria è arrivata, al termine di una bella prestazione, e mister Inzaghi si può godere, oltre ai 3 punti, anche delle risposte dai suoi uomini chiave. Oggi contro […] L'articolo Lazio-Cagliari 3-1, Inzaghi si gode la vittoria: “Giusta interpretazione” ...

Sampdoria-Bologna 4-1 - doppietta di Quagliarella : i blucerchiati tornano alla vittoria - trema la panchina di Inzaghi : La Sampdoria ha sconfitto il Bologna per 4-1 nell’anticipo della 14^ giornata di Serie A. I blucerchiati tornano al successo dopo cinque turni mentre i rossublù ora si ritrovano in piena lotta per non retrocedere dopo ben sette ko. I padroni di casa hanno firmato tre gol prima dell’intervallo, strepitosa doppietta di Quagliarella accompagnato dai gol di Praet e Ramirez, inutile il gol dell’ex Poli e l’ingresso ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il pareggio” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio ottenuto in extremis contro il Milan: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. […] L'articolo Lazio-Milan, Inzaghi: “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il ...

Lazio - Inzaghi : 'Vittoria importante - dovevamo riscattarci dopo il ko con l'Inter' : La Lazio riscatta lo 0-3 con l'Inter e consolida il quarto posto che vuole dire Champions. 'Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra - spiega Simone Inzaghi a fine match - siamo stati ...

Lazio - Inzaghi è soddisfatto : 'E' una vittoria che vale molto' : 'A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'anno il livello del ...