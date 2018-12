Inviato Usa anti-Isis si dimette

Usa - si dimette anche l’Inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Contro Trump - lascia Inviato Usa anti Is : 18.44 L'inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis, Brett McGurk, si dimette in polemica con la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria. McGurk doveva lasciare a febbraio 2019. Secondo lui l'Isis è in fuga, ma non sconfitto e il prematuro ritiro potrebbe favorire nuovamente la sua ascesa. Dal canto suo Trump: "In Siria saremmo dovuti restare 3 mesi: accadeva 7 anni fa. Quando sono ...

L'Inviato Usa per la coalizione anti-ISIS si dimette dopo il ritiro dalla Siria - : In precedenza, la decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha causato le dimissioni del Segretario della Difesa James Mattis. Brett McGurk, l'ambasciatore degli Stati Uniti per la ...

Luca Lotti rInviato a giudizio per il Caso Consip : la fuga di notizie e l'accusa : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette indagati del Caso Consip , che da adesso diventano dunque imputati. Tra loro c'è l'ex ministro, ed ex sottosegretario alla presidenza del ...

Silvio Berlusconi rInviato a giudizio : secondo l'accusa ha pagato le bugie di Tarantini nell'inchiesta escort : La mannaia dei giudici si abbatte su Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019.--Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, Walter ...

Iran : Inviato speciale Usa Hook - Ue e altri partner devono decidere se fare affari con un regime o con Washington : ... Spv, , Hook ha sottolineato che i paesi e le aziende europee devono scegliere se conviene commerciare con un "regime" che diffonde il terrorismo nel mondo e che ha alti rischi oppure lavorare con ...

Usa - pacco sospetto Inviato a De Niro : 13.29 Un pacco sospetto è stato indirizzato al premio Oscar Robert De Niro,notoriamente critico nei confronti del presidente americano Trump. Il pacco, secondo la Cnn on line, è stato recapitato a un indirizzo di Manhattan, dove ha sede il Tribeca Film Center, che organizza il Tribeca Film Festival di cui De Niro è fondatore. Secondo fonti di polizia, il pacco è simile a quelli inviati di recente ad alti esponenti democratici.