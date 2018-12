Inter | Spalletti | Dobbiamo essere più cattivi Mercato? Con gli scarti non si

Inter - Natale amaro : l’infinito Pellissier rovina le feste a Spalletti : L’Inter di Luciano Spalletti ha pareggiato al Bentegodi di Verona: alla rete del ritrovato Perisic, ha risposto bomber Pellissier L’Inter ha pareggiato a Verona, in una giornata nera per le milanesi. Una gara ben giocata da parte dei nerazzurri per la prima ora di gioco, contro un Chievo Verona che nel finale ha preso coraggio facendo male dalle parti di Handanovic. La squadra di Spalletti ha messo in mostra lacune caratteriali ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...

Calciomercato Inter - non solo Ozil in Premier : Spalletti vuole un altro centrocampista : Uno dei problemi dell’attuale organico dell’Inter è rappresentato dall’assenza di un elemento di qualità a metà campo. Infatti, al netto delle indisponibilità di Nainggolan e Brozovic, i nerazzurri non hanno un centrocampista in grado di poter competere con le mediane delle squadre più forti d’Europa. Gagliardini è sceso drasticamente nelle preferenze di Spalletti, Joao Mario ha dimostrato di poter essere utile ma ...

Chievo-Inter - i convocati di Luciano Spalletti : torna Vecino mentre non ce la fa Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Chievo, in programma allo stadio Bentegodi Impegno delicato per l’Inter nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri affrontano in trasferta il fanalino di coda Chievo, deciso a vendere cara la pelle. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, nella quale ha inserito i rientranti Vecino e Dalbert. Niente da ...

Inter - Luciano Spalletti e le mosse di mercato : “non sarà facile rafforzarci” : Inter, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dei possibili risvolti di mercato nella sessione invernale di gennaio “Se ho fatto richieste particolari sul mercato? E’ una cosa che segue la società, è una domanda da fare a loro. Abbiamo una rosa in cui non è facile mettere mano vista la qualità, se ci fosse l’opportunità giusta, l’organizzazione societaria top che abbiamo potrà sicuramente andare a ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan e Icardi? Mi Interessa il campo. Skriniar pilastro" : Non è tempo di vacanze, per l'Inter: tre gare in otto giorni, come per il resto delle concorrenti di A. Non c'è neppure il classico clima disteso natalizio, fra mezze polemiche per rinnovi, e qualche ...

Inter - Spalletti : 'Le voci su Icardi non creano problemi nello spogliatoio' : 'Icardi? È importante anche la percentuale di gioco, lui ha giocato più degli altri e quindi ha più possibilità di far gol. È dentro la scaletta che va a concludere il gioco dell'Inter per ...

Inter - Spalletti : 'Le voci su Icardi non creano problemi allo spogliatoio' : MILANO - 'Le voci attorno a Icardi non creano problemi nello spogliatoio'. Luciano Spalletti stempera così le polemiche originate dalle esternazioni della moglie-manager del capitano nerazzurro Wanda ...

Inter : la conferenza di Spalletti LIVE : Dopo il successo di misura contro l'Udinese a San Siro firmato da Icardi su rigore, domani alle 18 l 'Inter torna in campo al Bentegodi contro il Chievo . Segui la conferenza stampa di mister ...

Inter - problema Miranda per Spalletti e Ausilio : il calciatore vuole partire già a gennaio : La notizia era già nell’aria nelle scorse settimane, ma adesso non sembrano esserci più grossi margini di manovra: Joao Miranda, difensore centrale dell’Inter, non sopporterebbe più di rimanere a Milano da comprimario e vuole lasciare la Serie A già a gennaio. L’insofferenza del calciatore, infatti, è legata alle poche presenze garantitegli in stagione da Spalletti, che tra l’altro con l’eliminazione ...

Inter - Spalletti : “Senza il settore giovanile impossibili i risultati ottenuti” : Intervenuto a margine della festa di Natale del settore giovanile nerazzurro, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della crescita della squadra grazie al proprio vivaio: “Ci tengo a ringraziare lo staff del settore giovanile per la qualità che mette a disposizione della Prima Squadra con i suoi ragazzi”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Zhang promette: “Schiacceremo […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Roma - Rosella Sensi : 'Spalletti soffre Interiormente. E su Samuel e Capello...' : Un lungo viaggio dagli inizi fino all'attualità. Rosella Sensi, ex presidente della Roma , era ospite oggi negli studi di Centro Suono Sport durante la trasmissione 'Te la do io Tokyo'. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, partendo dalle parole su Cesare Prandelli, avversario di domenica sera: 'È una persona molto educata, ...

Mourinho si è dimesso da allenatore del Manchester United/ Inter - torna l'ombra dello Special One su Spalletti : Mourinho si è dimesso da allenatore del Manchester United: i tifosi dell'Inter già sognano il ritorno dello Special One al posto di Spalletti.

Inter - Zanetti : 'Siamo felici del lavoro di Spalletti - Marotta un grande professionista' : In casa Inter è ancora aperta la ferita lasciata dalla sfida contro il PSV Eindhoven, che di fatto ha escluso i nerazzurri di mister Luciano Spalletti dalla Champions League. L'Inter proseguirà comunque il suo cammino europeo in Europa League. Ieri mattina a Nyon, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi validi sia per la Champions che per l'Europa League. Ai nerazzurri è andata piuttosto bene, perché sono stati accoppiati con il Rapid Vienna. ...