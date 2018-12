Inter | Natale amaro | l’infinito Pellissier rovina le feste a Spalletti

“Interpresents” - 60.000 partecipanti per la campagna di Natale nerazzurra : Buoni risultati per la campagna natalizia digital lanciata domenica 16 dicembre, che continuerà anche negli ultimi giorni dell'anno. L'articolo “Interpresents”, 60.000 partecipanti per la campagna di Natale nerazzurra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve-Inter - il derby continua anche a Natale : la letterina di ‘Icardi 9’ e quel desiderio sui bianconeri : A Roma un curioso bigliettino attaccato all’albero della Stazione Termini: il desiderio di ‘Icardi 9’ diventa virale A Natale, solitamente, si è tutti più buoni. Tanti i desideri che si esprimono nel clima magico delle festività natalizie e tanti altri i sogni che si chiedono di realizzare a Babbo Natale. In giro per il mondo infiniti sono gli alberi di Natale addobbati e, nelle città più importanti, sono anche ...

Elisabetta Gregoraci Intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta: “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Da X Factor alla festa di Natale dell’Inter - Martina Attili tra fuorigioco ed ironia : “sempre e comunque forza Roma!” [VIDEO] : Martina Attili simpatica ed esilarante alla festa dei giovanissimi dell’Inter: la cantante, protagonista di X-Factor 12, divertente sui social Dopo la festa di Natale per la prima squadra dell’Inter, ieri sera è stato il turno dei giovani nerazzurri di festeggiare tutti insieme in clima natalizio. Se i più grandicelli hanno potuto ascoltare la voce soave di Elisa Toffoli, i più giovani invece sono stati intrattenuti da diversi ...

Inter - Steven Zhang alla cena di Natale : 'Abbiamo tutto per arrivare al titolo' : Il presidente nerazzurro Steven Zhang carica l'ambiente Interista in vista dei prossimi impegni sportivi del club. Come ben si sa, sono tantissimi gli obiettivi della società del gruppo Suning, a partire dal mercato. Nel mirino dell'Inter ci sono infatti importanti prospetti sul calcio italiano ed europeo. Secondo Zhang, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo, e anche per arrivare fino in fondo in Europa League. Certo, ...

Inter - Steven Zhang durante la cena di Natale : 'Schiacceremo tutti - in campo e fuori' : "Riusciremo a schiacciare tutti quanti, sia in campo che fuori : l'obiettivo deve essere tornare a parlare di titoli e ambire alla vittoria", parole chiare e precise quelle pronunciate dal presidente ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Inter - festa di Natale : l’attaccante Icardi allo scoperto dopo il caos scatenato da Wanda Nara [FOTO e VIDEO] : “Sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. Sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l’anno magari non vediamo. Un saluto a tutti e Forza Inter”: sono le parole dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi al canale Twitter dell’Inter. Un saluto ai tifosi da parte del capitano che si trova indirettamente al centro delle polemiche per il suo rinnovo contrattuale. ...

Inter - Marotta replica a Wanda Nara prima della cena di Natale : Beppe Marotta, nuovo dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della cena di Natale nerazzurra: “Mi trovo nel mio habitat naturale, sono un uomo di calcio e sto in una società fatta di uomini di grande spessore. Il mio inserimento sta andando nel migliore dei modi“. Con Nedved tutto chiarito, ma sul rinnovo di Icardi pare ci sia ancora da lavorare: “In premessa dico che Piero Ausilio mi ha ...

Natale - il “lato oscuro” delle feste : troppo cibo - stress da regali - pranzi Interminabili : Ormai ci siamo, tra pochi giorni è Natale! Un momento di serenità prima di iniziare un nuovo anno. Ma siamo sicuri che sia sempre così? Le immancabili scorpacciate, unite allo stress organizzativo delle feste, possono mettere a dura prova il nostro benessere. Cosa possiamo fare per evitare i piccoli malanni «guasta-feste»? Gli esperti di Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica) hanno redatto un ...

Primo lunedì senza Grey’s Anatomy - ma per le feste di Natale arriva un Intero canale FoxLife dedicato alla serie : Anche quest'anno nel periodo delle feste nasce un canale interamente dedicato a Grey's Anatomy, il canale 115 di Sky, attivo dal 22 dicembre al 19 gennaio. La serie è attualmente in pausa sia negli Stati Uniti, dove il finale di metà stagione è andato in onda a metà novembre, sia in Italia, dove lo stesso episodio è stato trasmesso a dicembre. La seconda parte della quindicesima stagione debutterà su ABC il 17 gennaio e a febbraio in Italia, ...

Prosegue fino al 6 gennaio 2019 Gardaland Magic WInter il Magico Villaggio di Babbo Natale : ... durante Gardaland Magic Winter, infatti, tutti i bambini che visiteranno l'Acquario avranno la possibilità di scrivere dei pensieri con i loro desideri per un mondo più attento alla salute dell'...

Gardaland Magic WInter – Il Magico Villaggio di Babbo Natale è la fantastica novità di questa edizione [GALLERY] : Prosegue fino al 6 gennaio 2019 Gardaland Magic Winter, il Magico Villaggio di Babbo Natale è la fantastica novità di questa edizione. A Gardaland SEA LIFE Aquarium raccolta di letterine per un Natale ecologista Manca poco ormai all’inizio delle vacanze natalizie ma a Gardaland le luci del Natale si sono già accese da tempo grazie a Gardaland Magic Winter, il suggestivo evento – in programma il 22, 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente ...

IL GALEMPIO/ Tre atti e due Intermezzi per un regalo di Natale sulla lirica : La strenna perfetta per un amico o un'amica che va a teatro è un libro dal titolo insolito e strano scritto da Piero Rattalino