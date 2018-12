Inter | Marotta | ' A gennaio nessun colpo sensazione | ma a giugno vogliamo alzare la

Chievo-Inter - le indicazioni di calciomercato di Marotta : Si sta giocando la gara di campionato tra Chievo ed Inter, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “È normale che ci sia la massima concentrazione. Sappiamo che il Chievo sta attraversando un momento di forma, rischia di metterci in difficoltà. Il mercato di Gennaio offre poco a livello di qualità. Sarà molto difficile trovare giocatori giusti da prendere in questa sessione. L’obiettivo ...

Inter - Marotta ha individuato il sostituto di Miranda : Godin a parametro zero (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di calciomercato. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo il summit in Cina con i vertici di Suning ha cominciato a muoversi anche il neo amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus, così come Ausilio, è da sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto e un rinforzo a parametro zero potrebbe arrivare in difesa visto che il ...

Calciomercato Inter - Marotta prepara il primo botto per gennaio [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Stagione fino al momento altalenante in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League, adesso l’obiettivo primario è l’Europa League, ovviamente con l’intenzione di confermarsi al terzo posto in campionato. E’ stato ufficializzato l’accordo con Beppe Marotta, l’ex dirigente della Juventus è già al lavoro per provare a ...

Inter - Marotta potrebbe provare il colpaccio Milinkovic-Savic già a gennaio (RUMORS) : L'Inter è sicuramente una delle società candidate ad essere protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. I dirigenti nerazzurri vorrebbero rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti già a gennaio per consolidare il piazzamento Champions in campionato e cercare di arrivare fino in fondo sia in Europa League che in Coppa Italia. A venire incontro al club anche la decisione della Lega di prolungare la fine della ...

ICARDI - WANDA NARA 'L'Inter VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Marotta lavora duro : i cinque nomi che possono cambiare pelle all'Inter : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, nel mirino di Marotta ci sono Nicolò Barella centrocampista classe '97 del Cagliari, costo dell'operazione vicina ai 45 milioni di euro e ...

Inter - Marotta avvisa Wanda Nara : “Per il rinnovo di Icardi serve riservatezza” : Inter Marotta – Giuseppe Marotta, nuovo direttore sportivo dell’Inter al fianco di Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale dei neroazzurri. leggi anche —> Spalletti e l’importanza del settore giovanile L’argomento principale, ovviamente, è quello del rinnovo di Mauro Icardi. Il bomber e capitano dell’Inter sta per rinnovare con i neroazzurri, […] L'articolo ...

Inter - Kroos o Milinkovic : perché Marotta cerca un gigante : ... è un vincente pazzesco, tra Bayern e Real ha al suo attivo 4 campionati, 4 Champions più un numero incredibile di altri trofei tra i quali spicca la Coppa del Mondo con la Germania,, ma ha anche ...

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Inter - Marotta va al mercato : rinnovo Icardi e la porta Modric : Tre partite per chiudere l'anno, 270 minuti e spiccioli prima di sedersi, discutere, firmare. In campo l'Inter punta Chievo, Napoli ed Empoli per rafforzare il terzo posto e ridurre la distanza dal ...

Inter - Marotta : “Seguiamo un giovane molto Interessante. Su Mourinho…” : “In questo momento dobbiamo pensare all’Inter del presente, non al passato: ci spiace del suo esonero“. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha commentato l’esonero di José Mourinho. Marotta ha parlato anche di mercato: a pochi giorni dall’apertura della finestra invernale il pensiero è rivolto a potenziare la rosa. Nell’elenco dei possibili acquisti, c’è Trincao, ...