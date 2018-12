Inter | Manchester United sempre interessato a Skriniar RUMORS

Premier : tonfi Interni per Manchester City e Chelsea : Sorride il Liverpool Pomeriggio ricco di sorprese in Premier League. Il Manchester City e il Chelsea perdono in casa, rispettivamente contro Crystal Palace e Leicester. Sono due sconfitte che fanno sorridere il Liverpool di Klopp, che ora conduce la Premier con un vantaggio di 4 punti sul City di Guardiola. Per Sarri, invece, quarto posto a 11 punti di distacco dal primato dei Reds. All’Etihad Stadium, il Manchester City va in vantaggio ...

Manchester United - scommesse sull’esonero di Mourinho all’Interno dello spogliatoio : Sanchez vince 20mila sterline : Manchester United, i calciatori della rosa di Mourinho scommettevano sul suo esonero: 20mila sterline vinte da Sanchez Lo spogliatoio del Manchester United scommetteva sull’esonero di Mourinho. Una notizia davvero clamorosa quella rivelata dal Sun, che dà l’idea di un clima non proprio idilliaco all’interno del club prima dell’addio di Mou. Secondo le indiscrezioni, Alexis Sanchez avrebbe scommesso ...

MOURINHO ESONERATO DAL MANCHESTER UNITED/ Lo Special One di nuovo libero - i tifosi Inter già sognano : MOURINHO si è dimesso da allenatore del MANCHESTER UNITED: i tifosi dell'Inter già sognano il ritorno dello Special One al posto di Spalletti.

Perisic - addio all'Inter? "Premier il mio sogno"/ "Ero vicino al Manchester United - ma Spalletti..." - IlSussidiario.net : Perisic, addio all'Inter? "Premier il mio sogno. Ero vicino al Manchester United, ma Spalletti...". Le ultime notizie sull'attaccante

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...

Inter - Perisic sogna la Premier League : su di lui c'è il Manchester United (RUMORS) : L'Inter torna da Wembley con grande amarezza per la sconfitta subita contro il Tottenham in Champions League, che adesso pone il destino del girone nelle mani degli Spurs. Una vittoria contro il Barcellona, infatti, qualificherebbe gli uomini di Pochettino, a prescindere da ciò che faranno i nerazzurri in casa contro il Psv Eindhoven. Una gara decisa da Eriksen all'80' con una rete che sa di beffa visto che è arrivata poco dopo la grande ...

Inter - anche il Chelsea su Skriniar : sorpasso sul Manchester United : Uno dei giocatori dell'Inter più ambiti dai top club europei è sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. anche in questa stagione l'ex Sampdoria sta sorprendendo tutti con il proprio rendimento, dimostrandosi uno dei migliori Interpreti nel ruolo in tutta Europa. La consacrazione è arrivata in Champions League, dove il calciatore è riuscito ad annullare, in coppia con Stefan De Vrij, fuoriclasse assoluti come Kane e Luis Suarez. Perfino ...

Inter - il Manchester United torna a pensare ad Ivan Perisic (RUMORS) : Nelle fila dell'Inter, uno dei giocatori spesso al centro dei rumors di mercato è l'esterno croato, Ivan Perisic. Il giocatore si è messo in luce in particolar modo nel Mondiale in Russia con la propria Nazionale, dando un contributo fondamentale per arrivare in finale. In questa prima parte della stagione disputata con la maglia nerazzurra, invece, l'ex Wolfsburg non è apparso al top della forma, pagando probabilmente anche le fatiche della ...

Inter - il Manchester United tenta Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori talenti in casa Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato l'estate scorsa dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato italiano. Anche quest'anno lo slovacco si sta confermando su quei livelli e, anzi, anche in Europa sta dimostrando il proprio valore, ...

Inter - il Manchester United e il Bayern Monaco insistono per Skriniar : L'Inter negli ultimi due anni, grazie anche al grande lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio, è riuscita a costruire una rosa competitiva sia a livello italiano sia a livello europeo, come dimostrato dalle prime apparizioni in Champions League dopo quasi sette anni di assenza. E uno degli elementi che si è messo maggiormente in mostra è il centrale slovacco, Milan Skriniar, spesso tra i migliori in campo anche nel periodo più buio ...

