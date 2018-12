Inter | Conte pronto ad accettare per lanciare la sfida alla Juventus RUMORS

La bomba di Gianni Di Marzio : 'Conte andrà all'Inter a giugno' (RUMORS) : Continuano i rumors relativi alla panchina dell'Inter. Sicuramente fino a giugno resterà Luciano Spalletti, come annunciato dai vari dirigenti, su tutti Ausilio, Marotta e Javier Zanetti, dopodiché si tireranno le somme. Sarà importante per il tecnico nerazzurro raggiungere una qualificazione tranquilla per la prossima Champions League, oltre ad arrivare fino in fondo sia in Coppa Italia che in Europa League. Ad ogni modo quella del club ...

Caro Conte - mi consenta. Decrittazione di un'Intervista : Non è che si pretenda che tutti i giornalisti opinionated gettino il cuore oltre l’ostacolo tutte le sante mattine, o siano pronti a farsi esplodere come degli shahid contro i nemici della (propria) fede, insomma facciano come Marco Travaglio che a Otto e mezzo, per difendere la manovra del popolo e

L'Intervento di Conte al Senato : Dopo il via libera ufficiale della Commissione, il presidente del Consiglio riferisce al Senato: mai arretrato e mai ceduto sui Contenuti. Restano reddito e pensioni. Salvini: vittoria del buon senso. ...

Manovra - Conte Interrotto più volte dalle proteste del Pd. E Casellati riprende Bellanova : “Stia zitta” : Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le Contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni ...

Manovra - l’Intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta : L’informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta. L'articolo Manovra, l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte : andava evitata la procedura Accordo è nel reciproco Interesse : "Abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi ritenuti prioritari dagli italiani con il voto del 4 marzo": lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulla manovra Segui su affaritaliani.it

Inter - Marotta cambia tutto : Conte più Modric e una squadra rivoluzionata (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato solo giovedì scorso il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha già cominciato a lavorare per studiare come rinforzare al meglio la rosa nerazzurra. Di questo ha parlato con i vertici di Suning e con il patron, Jindong Zhang, nel suo viaggio in Cina, a Nanchino, di poco più di un mese fa. L'ex dirigente della Juventus in primis deve risolvere la questione Mauro Icardi visto il caos scatenato sul rinnovo ...

Icardi - sono contento - Inter e' casa mia : ANSA, - Milano, 18 DIC - "sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l'anno magari non vediamo. Un saluto a ...

Giaccherini : 'Inter - Conte tra i migliori allenatori sul mercato' : Emanuele Giaccherini, il forte centrocampista del Chievo Verona non ha dubbi: Antonio Conte è uno dei migliori allenatori sul mercato. Lo stesso campione ha parlato così nel corso della trasmissione 'La Domenica Sportiva', dove era ospite. Proprio Conte, forse a fine stagione, potrebbe arrivare all'Inter. L'allenatore è stato infatti un nome, tra i tanti, che sono circolati nell'ambiente meneghino in questi giorni di rumors di mercato. ...

Dall'Inghilterra sicuri : altro che Conte - l'Inter vuole il ritorno di Mourinho (RUMORS) : La vittoria ottenuta contro l'Udinese sabato pomeriggio sembra non aver allontanato le nubi che aleggiano sul capo del tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è finito nel mirino delle critiche dopo l'eliminazione dalla Champions League ed una serie di risultati negativi prima della gara contro i friulani che aveva visto la squadra raccogliere una sola vittoria, contro il Frosinone, nelle ultime sette partite. Ogni tipo di ...

Inter-Milan - derby di mercato per Conte : Spalletti e Gattuso tremano : Gli allenatori di Inter e Milan rischiano grosso con la Gazzetta dello Sport che parla di derby per Antonio Conte ma solo in vista della prossima stagione. Nel mirino dei nerazzurri, oltre all'ex ...

Sistri - software lento e troppi contenziosi : si torna alle bolle in pdf. Ora 26 tecnici specializzati (Interinali) rischiano il posto : Sono 26 tecnici informatici specializzati. Molti di loro lavorano – di fatto – per il ministero dell’Ambiente dal 2010. Conoscono vita, morte e miracoli del trasporto dei rifiuti in tutta Italia: le ditte, i tir, i siti, le tonnellate scaricate, la qualità e la composizione delle balle, i codici. Dal negozio alla discarica. Hanno imparato perfino i nomi dei camionisti, e quanto tempo ci mettono a percorrere un determinato tragitto. E sono in ...

Milan-Inter : derby per Conte : Secondo la Gazzetta dello Sport , in questo senso può nascere un derby per Antonio Conte , ex ct della Nazionale. Le piste alternative per il Milan portano a Donadoni o Wenger , quelle per l'Inter a ...

Inter - Marotta fa sognare i tifosi : Conte in panchina e squadra rivoluzionata (RUMORS) : Giovedì è partita ufficialmente l'avventura di Giuseppe Marotta come nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è volato in Cina, a Nanchino, un mese fa per incontrare i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang e delineare la strategia da attuare per cercare di colmare il gap dalla società bianconera, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Progetto che ha subito sicuramente qualche ...