Infortunio De Roon | la sua partita contro il Genoa dura 5 minuti

Infortunio De Roon - guai Atalanta contro il Genoa : Infortunio De Roon – Si sta giocando la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Primi minuti ce hanno regalato già emozioni, dopo pochi minuti tegola per Gasperini, Infortunio per il centrocampista De Roon e costretto al cambio, al suo posto dentro Pessina. Previsti accertamenti entro le prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...