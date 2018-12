Infortunio De Roon | guai Atalanta contro il Genoa

calcioweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018)De– Si sta giocando la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Primi minuti ce hanno regalato già emozioni, dopo pochi minuti tegola per Gasperini,per il centrocampista Dee costretto al cambio, al suo posto dentro Pessina. Previsti accertamenti entro le prossime ore.