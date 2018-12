Influenza | aumenta il rischio con le case affollate a Natale | ecco i trucchi per evitarla

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Durante le vacanze diè alta la probabilità di trovarsi in” o luoghi chiusi con molte persone con le quali si scambiano anche baci e abbracci: un ambiente ideale che favorisce la circolazione dei virusli. Una delle strategie migliori per migliorare la qualità dell’aria è sicuramente arieggiare frequentemente le stanze, ed utilizzare ad esempio oli essenziali. Importantissimo poi lavarsi frequentemente le mani, principale mezzo di contagio, soprattutto in un periodo in cui sono più frequenti strette di mano e abbracci. In caso colpi di tosse o gli starnuti coprirsi la bocca e il naso, sia ovviamente per buona educazione, sia come azione preventiva. Evitare il più possibile l’aria stagnante, riducendo il tempo di permanenza in luoghi chiusi e uscendo, ben coperti se fa freddo, per passeggiate, in città o fuori. Una buona abitudine è ...