Influenza | a Natale “almeno altri 250 mila nuovi casi”

Influenza : aumenta il rischio con le case affollate a Natale - ecco i trucchi per evitarla : Durante le vacanze di Natale è alta la probabilità di trovarsi in case “affollate” o luoghi chiusi con molte persone con le quali si scambiano anche baci e abbracci: un ambiente ideale che favorisce la circolazione dei virus Influenzali. Una delle strategie migliori per migliorare la qualità dell’aria è sicuramente arieggiare frequentemente le stanze, ed utilizzare ad esempio oli essenziali. Importantissimo poi lavarsi ...

Natale : rischio Influenza e infezioni a tavola - il decalogo Waidid : Natale e Capodanno non solo magia ed incanto per bambini e adulti. Le feste più attese dell’anno, infatti, nascondono alcune insidie che rischiano di compromettere la salute di grandi e piccini. L’influenza, ma anche le infezioni alimentari, raggiungono infatti il loro picco in questo periodo fatto di abbuffate, pasti a casa e fuori casa, freddo intenso e vita all’aria aperta. A raccomandare l’importanza di adottare alcuni precisi accorgimenti è ...

Influenza - picco durante vacanze di Natale?/ Ultime notizie : in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale - IlSussidiario.net : Influenza, picco durante vacanze di Natale? Bollettino dell'Istituto superiore di sanità e Ultime notizie: in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale

L’Influenza avanza : si rischia il picco durante le vacanze di Natale : Nella settimana tra il 26 novembre e 2 dicembre sono state colpite dall’influenza ben 152mila persone, per un totale di 647mila casi dall’inizio della sorveglianza: lo ha rilevato l’ultimo bollettino InfluNet pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui è possibile che il picco arrivi tra dicembre e gennaio, proprio nel periodo delle vacanze di Natale. Il livello di incidenza è arrivato a 2,52 casi per mille ...

Influenza - picco solo a Natale : “L’isolamento del virus A/H3N2 avvenuto a Parma nei giorni scorsi segna l’inizio dei primi casi sporadici di Influenza stagionale, dei primi piccoli focolai che però non indicano un’anticipazione dell’epidemia vera e propria. Le previsioni dell’inizio della stagione vera e propria rimangono da Natale, quando ci sarà il picco, in poi. Attualmente, però, sono 200.000 gli italiani già a letto a causa di circa 262 ...