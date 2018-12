Infarto | picco di casi alla vigilia di Natale e a Capodanno | troppo cibo e alcol la causa

La ricerca shock - lo stress da Vigilia di Natale aumenta il rischio di Infarto : il picco si registra intorno alle 22 : C’è chi aspetta le vacanze natalizie per rilassarsi e passare momenti sereni in famiglia, e chi proprio non regge lo stress emotivo, tanto da morirne. In questo periodo dell’anno, infatti, aumenta il rischio di infarto con un picco intorno alle ore 22 della sera del 24 dicembre. I più sensibili a quello che è stato già ribattezzato ‘mal di Natale’ sono in particolare le persone più anziane (over 75) e malate (diabete e ...