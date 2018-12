Incendio in una casa a Monterchi | vicino ad Arezzo | due morti

Incendio in una casa nell'Aretino - morti 2 anziani : Tragico Incendio in provincia di Arezzo con due morti e due feriti per le fiamme divampate nella notte in un appartamento una frazione di Monterchi. Intorno alle 5 del mattino le fiamme hanno avvolto l'abitazione della frazione di Padonchia per cause ancora da chiarire. Due anziani sono deceduti e due donne di 27 e 56 anni sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite all'ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti i ...

Incendio in una palazzina a Ronchis : I vigili del fuoco di Latisana e di Lignano stanno intervenendo in questi minuti a Ronchis per un Incendio scoppiato in una palazzina . Una donna che stava preparando la cena ha visto levarsi ...

Gravedona - furioso Incendio distrugge il tetto di una palazzina : famiglia evacuata : Gravedona ed Uniti , Como, , 20 dicembre 2018 - Allarme all' ora di pranzo in via Casate dove le fiamme hanno distrutto il tetto di una palazzina . A dare l'allarme i residenti che sono fuggiti in ...

Fiamme da una stufa difettosa - anziano muore nell'Incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...

Pordenone : Incendio a una canna fumaria : incendio , per fortuna senza conseguenze importanti, in un' abitazione di vicolo Molinari , a Pordenone . I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 17. Le fiamme si sono sprigionate ...

Venezia - Incendio in casa - morta una donna di 46 anni : Un incendio divampato all'improvviso, verso l'alba, le cui cause, per ora, restano sconosciute. È accaduto a Concordia Sagittaria, nel Veneziano, dove una donna di 46 anni ha perso la vita tra le fiamme che hanno invaso la sua casa.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere divampato a causa di un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. La donna era riuscita a uscire di casa con le due figlie, una 20enne e l'altra ...

Incendio a Vittoria - una persona intossicata : Incendio questa mattina, intorno alle ore 4.50, i n una abitazione di via Francesco Lauretta, nei pressi del mercato dei fiori a Vittoria. Per cause in corso d'accertamento un Incendio si è sviluppato ...

Incendio in una abitazione di Prato : trovati morti padre e figlia : Due persone sono state trovate morte all'interno della loro casa a Prato dai vigili del fuoco, intervenuti per un Incendio nell'appartamento. Si tratta di un anziano disabile di ottantaquattro anni e della figlia cinquantasettenne. In corso d'accertamento le cause che hanno provocato le fiamme.Continua a leggere

Roma - Incendio al Tmb Salario : la zona nord della città avvolta da una densa nube di fumo : Nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sono intervenute 12 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e per effettuare le operazioni di smassamento dei rifiuti. fumo e un forte odore di bruciato hanno invaso il quadrante nord est della Capitale

Reggio Emilia - Incendio in una palazzina : due morti | : Le fiamme sono divampate in uno scantinato in via Turri, vicino alla stazione. Oltre alle due vittime, 10 persone sono ricoverate in codice rosso: tra queste, due bambini sarebbero in gravi condizioni.