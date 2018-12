In manovra solo 3 mln in più per le vittime di femminicidio

L'autodemolizione della manovra lascerà solo macerie per l'economia : ... con il rinvio delle assunzioni nella pubblica amministrazione , 100 milioni di risparmi, blocca l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Ancora una volta, da un lato si incentivano le persone ...

L’autodemolizione della manovra lascerà solo macerie per l’economia : Roma. Un paio di mesi fa l’avevamo definita “la manovra di Banksy”, perché la legge di Bilancio gialloverde – proprio come l’opera dell’artista britannico recentemente venduta all’asta – include un meccanismo di autodistruzione. In una delle sue varie risposte alla Commissione europea, infatti, il g

manovra - slitta il maxi-emendamento e le opposizioni insorgono. Pd : “Occupiamo l’Aula”. M5s : “Solo problemi tecnici” : “La maggioranza è nel pallone più totale, il Senato è paralizzato, il maxi emendamento non è mai arrivato. Ora arriverà forse domani alle 14. “. Ad attaccare è il Partito democratico, attraverso il capogruppo Andrea Marcucci, dopo lo slittamento dell’arrivo in Aula del maxi-emendamento sulla Manovra. Con tanto di annuncio: “Non siamo d’accordo, occuperemo l’Aula”. A difendersi il M5s, attraverso le ...

manovra - Bernini attacca : 'Di sovranista nel governo solo il sovrano disprezzo per il Parlamento' : 'La Manovra non è ancora arrivata, vorremmo almeno leggerla, è iniziata muscolare ed è stata bastonata'. Lo dice Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato in cui spiegando le motivazioni ...

ECOTASSA 2019 - LE SOGLIE DEFINITIVE IN manovra/ Ecosconto fino a 6mila euro solo per chi rottama : MANOVRA, accordo sull'ECOTASSA in seno al governo, tagli su reddito di cittadinanza e quota 100. Confermati incentivi alle elettriche

La manovra? Responsabili sì - ma solo di tutti i guai combinati : ... ma è "responsabile", nel senso di colpevole, per non averlo fatto prima e quindi di aver causato mesi di instabilità e danni inutili all'economia del paese. Si dice che alla fine hanno prevalso il ...

manovra - Conte al Senato 'Con Ue negoziato politico - nessun arretramento'. Di Maio e Salvini lo lasciano solo : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"

Nella manovra gli aggiustamenti sono evidenti - e Reddito e Quota 100 partono solo da inizio aprile : Il maxi-emendamento alla manovra in arrivo al Senato riporta a circa 19,2 miliardi nel 2020 e circa 19,6 miliardi nel 2021 l'asticella dell'aumento dell'Iva, cancellando la sterilizzazione parziale ...

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Conte resta solo a prendersi il merito della manovra scritta da Bruxelles : La plasticità della scena si rovina solo quando il microfono, in un moto di ribellione antisovranista, decide di emettere un fastidioso fruscio. I commessi del Senato, su indicazione della presidente Casellati, provano a sostituirlo. Poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è costretto a cam

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok dell’Ue. Piazza Affari in rialzo - giù lo spread : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Il premier sarà in Aula al Senato alle 12 per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni. L’esito della valutazione final...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok definitivo dell’Ue. Piazza Affari in rialzo : Borse europee in rialzo con gli investitori che guardano positivamente all’accordo raggiunto tra il governo italiano e l’Ue sulla manovra economica. I listini del Vecchio continente attendono anche le indicazioni della Fed sui tassi d’interesse mentre sullo sfondo restano sempre i rapporti tra Cina e Usa sul fronte commerciale. In rialzo l’euro s...

manovra - 'fondi a Comuni che accolgono migranti solo con Bilancio ok' : I Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati potranno chiedere contributi al Fondo nazionale per l'accoglienza ma "nei limiti delle spese già sostenute a legislazione vigente dal Comune ...

manovra : l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo su auto di grossa cilindrata : l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo sulle auto di grossa cilindrata. Un emendamento alla legge di bilancio depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato alza la soglia ...