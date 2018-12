In manovra Iva | condono e quota 100 | ecco cosa cambia

manovra - dall'Iva alla web tax : ecco le novità del maxiemendamento - : Il governo ha presentato al Senato un testo con le misure che modificano la legge di bilancio 2019. Dai tagli al reddito di cittadinanza e quota 100, allo stop per le assunzioni nella Pubblica ...

manovra - maxi-taglio agli investimenti. Upb : senza aumento Iva deficit al 3% nel 2020 : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

manovra - tutte le misure : il testo derfinitivo. Iva al 4% sui cracker : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

manovra - il maxiemendamento arriva oggi | Le opposizioni : disprezzo per il Parlamento : La nuova legge di bilancio arriverà in Aula solo oggi alle 14. Quindi la discussione e il voto di fiducia. Salta la conferenza di fine anno del premier. Salvini: "La Manovra non è sotto dettatura Ue".

manovra - Conte : "Abbiamo ereditato Iva e clausole di salvaguardia - ma abbiamo evitato austerity" : Agenzia Vista, Roma, 21 dicembre 2018 Manovra, Conte, abbiamo ereditato Iva e clausole di salvaguardia, ma abbiamo evitato austerity 'abbiamo ereditato l'aumento dell'Iva e le clausole di salvaguardia ...

manovra - Conte : “Iva? La abbiamo ereditata”. Salvini : “Quota 100? A fine giugno” : “Noi l’Iva abbiamo ereditata e quello delle clausole di salvaguardia è un meccanismo che abbiamo scoperto, non introdotto. Ma siamo responsabili, lo abbiamo già dimostrato, gestiremo con la stessa responsabilità le clausole per il 2020-2021”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle pesanti clausole di salvaguardia, Contenute nella Manovra, per sterilizzate gli aumenti per i ...

manovra - Conte : “Maxi emendamento? Nessun imbarazzo”. Salvini : “Trattativa seria. Italia si è fatta sentire” : “Ci sarebbe piaciuto lasciare un più ampio margine e agio al Parlamento per poter discutere ed esaminare la Manovra. Ma non abbiamo alcun imbarazzo né senso di colpa. Il negoziato si conduce tra due parti e se fosse dipeso da me lo avrei concluso il giorno dopo, rispetto a quando è iniziato. Non mi devo giustificare se abbiamo impiegato tutto questo tempo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando, nel corso ...

manovra stanotte arriva la fiducia - intanto caos al Senato : Manovra, stanotte la fiducia. Tensione al Senato, protestano le opposizioni Tensione sempre molto alta per il passaggio della Manovra al Senato. In Aula è ripresa la discussione generale in attesa del maxiemendamento che il governo si è impegnato a presentare nel primo pomeriggio, ma i tempi sembrano allungarsi. Alle 15.45 è stata convocata una Capigruppo a palazzo Madama. Ci sarà poi una nuova discussione generale sulla fiducia, le ...

manovra - il giorno della protesta. Arriva il maxiementamento - scontro sulle aliquote Iva : Il maxiemendamento del governo con le ultime modifiche alla legge di Bilancio Arriva direttamente in aula al Senato saltando la commissione Bilancio perché, come spiega va ieri pomeriggio il presidente Daniele Pesco (M5s), «700 emendamenti da vagliare sono troppi e non c’è abbastanza tempo per farlo». L’annuncio, con l’aggiunta del voto di fiducia ...

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

manovra - lavori sospesi. Errani (Leu) : “Ma alle 16 arriva il maxi-emendamento oppure no?” : “alle 16 arriva il maxi-emendamento oppure no?”. Lo ha chiesto il senatore di LeU Vasco Errani, intervenendo in Aula dopo la richiesta di sospendere i lavori sulla Manovra fino a quel momento. Il rischio sarebbe di uno slittamento dei lavori, con un ulteriore restringimento dei tempi per esaminare il pacchetto del Governo per cambiare la legge di Bilancio. Un altro senatore dell’opposizione, il capogruppo dem Andrea Marcucci, ...

manovra - crescono le tasse. Per chi arriva la stangata : Ecotassa anche sulle berline, tasse locali a rischio rialzo, stop allo sconto Irap e agli sconti Ires