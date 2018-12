Il Real vince il Mondiale per club

Mondiale per club - vince il Real Madrid : dominio contro l’Al-Ain [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Mondiale per club - Ramos carica il Real : “Qui per vincere” : “Siamo venuti qui per vincere“. Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid, ha parlato a due giorni dall’esordio nel Mondiale per club dei blancos, che esordiranno in semifinale contro i giapponesi del Kashima Antlers. Il periodo di forma attraversato dalla squadra non è brillante, ma Ramos non cambia registro: “Vincere è sempre il nostro obiettivo, perchè questa è la mentalità del club. È il mio torneo preferito e ...

Segna Benzema - Real vince tra i fischi : ANSA, - MADRID, 15 DIC - Una rete gol di Benzema è sufficiente a un brutto Real Madrid, fischiato dal pubblico del Bernabeu, per battere il Rayo Vallecano. Gli unici applausi sono per Modric, che ...

Walter Nudo - il professionista dei Reality Vince perché è gentile e poi sparisce : Che esistano professionisti del settore, ossia gente che fa il concorrente di reality per lavoro, è ormai cosa nota. Ma che un personaggio addirittura arrivi a Vincerne due, è abbastanza singolare. Walter Nudo, dopo aver trionfato a L'isola dei Famosi nel 2003 si è appena aggiudicato anche il podio del Grande Fratello Vip, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi. "Un amico mi ha detto, tu fai un reality lo vinci e poi sparisci per dieci anni, ...

Walter Nudo vince a sorpresa il Grande Fratello Vip - dei flop e delle polemiche - : è lui il re dei Reality : Walter Nudo vince il Grande Fratello Vip a sorpresa. Dopo aver vinto anche l'Isola dei Famosi 15 anni fa, ecco un nuovo trionfo nei reality. Anche se l'edizione di quest'anno è stata decisamente sotto ...

Coppa del Re - goleada del Real Madrid : 6-1 al Melilla. Vince anche il Levante : Ultimo giorno di sedicesimi di finale di Coppa del Re, in Spagna. Si è cominciato martedì, con le qualificazioni di Valencia, Getafe, Leganes ed Espanyol. Mercoledì invece è stato il turno di Atletico ...

Turner Prize : vince Charlotte Prodger con un cortometraggio Realizzato con un iPhone : Si sono svolte ieri sera a Londra, presso il museo Tate Britain, le premiazioni del famoso festival di arte contemporanea Turner Prize, intitolato in onore del pittore e incisore William Turner, che ormai da qualche decennio è riservato al riconoscimento di artisti Inglesi di età inferiore ai 50 anni. L'opera vincitrice di questa edizione Il premio quest’anno è andato ad un cortometraggio che racconta una storia del tutto personale, ...

Icardi : 'Gioco solo per il gol. Juve o Real? Rinnovo per vincere con l'Inter' : Mauro Icardi promette fedeltà all'Inter. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho sempre chiarito i miei obiettivi. Il primo era giocare in Champions e l'abbiamo raggiunto. Il secondo è vincere qualcosa con questa maglia. Il Rinnovo del contratto? Quando sarà il momento ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA : gara-11 in tempo Reale. Chi vince ipoteca il titolo : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima partita del match che assegna il titolo Mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano non sono ancora riusciti a vincere una partita: dieci patte hanno generato il 5-5 attuale. Qualunque sia il risultato odierno, sappiamo già con certezza che ci sarà una dodicesima partita, in programma non domani, ma lunedì. Ci si potrà ...

Risultati Eurolega : l’Olympiacos vince la battaglia contro il Real Madrid - vittoria per il Fenerbache : Eurolega: Real Madrid sconfitto in terra greca, Fenerbache vittorioso contro il Maccabi Tel Aviv 70-74 Eurolega, 9ª giornata: il Fenerbache ha sbancato Tel Aviv 70-74. Il Maccabi è caduto sotto i colpi del ‘solito’ Sloukas, autore di 18 punti e la solita freddezza nei momenti topici della gara. 8 vittorie ed una sola sconfitta per Datome e soci, l’italiano poco utilizzato oggi, 8 punti in 11 minuti. Bella vittoria esterna ...

Real Madrid - Benzema : 'Ora che Cristiano Ronaldo non c'è - tocca a me far vincere la squadra' : Sesto posto in classifica con 20 punti, a -4 dalla capolista Barcellona. Il Real Madrid sta provando a risalire con Santiago Solari in panchina, per rientrare in corsa per la vittoria della Liga ...

Italia bella e vincente - Mancini sempre più convincente : la squadra si sblocca in fase Realizzativa - ecco perchè è un ottimo punto di partenza : Si è conclusa un’altra partita per l’Italia, la seconda in pochi giorni, dopo il pareggio nella gara contro il Portogallo è arrivato il successo contro gli Usa, partita dominata per la squadra di Roberto Mancini ma sbloccata solamente nei minuti finali, la squadra cresce partita dopo partita e può rappresentare un importante punto di partenza per il futuro. Dopo la debacle con Ventura e la mancata qualificazione ai mondiali in ...

Air quality app per il Real estate : AeroZee vince il Copernicus AtmosHack : Una schiera di freelance, studenti, ricercatori e sviluppatori esperti si è unita alla sfida Copernicus AtmosHack dello scorso fine settimana, un hackathon organizzato per stimolare idee utilizzando i dati di Copernicus, per aiutare le persone a comprendere e affrontare gli effetti dell’inquinamento atmosferico e dell’eccessiva radiazione ultravioletta. I livelli di coinvolgimento sono stati incoraggianti, con oltre 35 application ...

Consumi più bassi del Reale - Dyson vince il ricorso contro gli aspirapolveri a filo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Tutto da rifare per le etichette energetiche degli aspirapolveri. Dyson, uno dei principali produttori al mondo di aspirapolveri senza filo ed elettrodomestici di piccole dimensioni, ha vinto il ricorso contro la Commissione europea riguardo alle modalità di test per la certificazione energetica. Nel 2013 l’azienda britannica ha presentato ricorso al tribunale dell’Unione europea contestando che i test eseguiti ...