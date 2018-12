Real Madrid si conferma campione del mondo per club - 4-1 all'Al Ain in finale : show di Modric : Real Madrid si conferma campione del mondo per club, 4-1 all'Al Ain in finale: show di Modric ABU DHABI Il Real Madrid resta sul tetto del mondo, confermandosi campione fra i campioni negli Emirati Arabi, dove ha sconfitto i padroni di casa dell'Al-Ain, in una finale senza storia. Di 4-1 il risultato finale per i 'blancos', che intascano ...

Il Real si conferma campione del mondo : ANSA, - ABU DHABI, 22 DIC - Il Real Madrid, battendo in finale per 4-1 Al-Ain, ha vinto per la terza volta consecutiva il Mondiale per club, che si è disputato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Juventus-Real Madrid - caos a Piazza San Carlo : confermata l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale : Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Real Madrid - Solari confermato fino al 2021 : Santiago Solari ha convinto Florentino Perez e resterà alla guida del Real Madrid fino al 2021. La notizia, nell’aria da giorni, è stata ufficializzata in serata dal club merengue con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. LA NOTA DEL Real Madrid “Il Consiglio di Amministrazione di Real Madrid C.F., tenutasi oggi 13 Novembre 2018, […] L'articolo Real Madrid, Solari confermato fino al 2021 proviene da Serie A News ...

Real Madrid - Solari si guadagna la conferma : contratto fino a fine stagione : Santiago Solari rimarrà alla guida del Real Madrid. In giornata è arrivata la firma sul contratto che lo lega ai Blancos fino al termine della stagione. Il club spagnolo, infatti, avrebbe presentato alla Federazione tutti i documenti necessari per confermare l’argentino, che domani avrebbe dovuto terminare il periodo di prova. I risultati soddisfacenti riportati sul campo dalla squadra hanno convinto Perez e lo staff dirigenziale a ...

Il Real Madrid ha deciso : confermato Solari - ma serve un nuovo contratto : Santiago Solari rimarrà sulla panchina del Real Madrid, per confermarlo però il club dovrà sottoporgli un nuovo contratto Il Real Madrid ha deciso di affidare la panchina a Santiago Solari, non più ad interim bensì a tempo ‘prolungato’. Sì perchè in Spagna il regolamento prevede che un tecnico della Primavera debba essere messo nuovamente sotto contratto, con un nuovo accordo economico e temporale, per poter allenare la prima ...

Real Madrid - Santiago Solari non si preoccupa della riconferma : “vivo alla giornata - per il bene del club” : Santiago Solari punta a conquistare la fiducia del presidente del Real Madrid e degli esigenti tifosi dei blancos Santiago Solari ha iniziato bene la sua esperienza sulla panchina del Real Madrid. Ancora però non c’è stata alcuna ufficializzazione in merito al suo contratto, sarà a tempo oppure riuscirà a guadagnarsi la fiducia di Florentino Perez? Intanto però, Solari pensa a vivere quest’esperienza giorno dopo giorno: ...

Real Madrid - Solari confermato fino a Natale. Intanto spunta una nuova pista per la panchina : Nonostante ancora non abbia entusiasmato dal punto di vista del gioco, anzi, a Plzen il Real ha rischiato tanto nel primo quarto d’ora fino a quando non l’ha sbloccata, in ogni caso Santiago Solari dovrebbe poter conservare la sua panchina almeno fino a Natale. Il tutto grazie al bottino di 11 reti messe a segno e soprattutto delle 0 incassate. Intanto è emersa una nuova pista che condurrebbe ad Arsene Wenger, il quale però a ...

Real Madrid - Lopetegui : “Con il Plzen ci sarò. Il Barcellona? Non posso confermarlo” : Ormai è sotto gli occhi di tutti: il Real Madrid sta attraversando uno dei periodi più brutti della sua storia. Dopo la sconfitta interna in Liga che ha fatto tremare ancor di più la panchina di Lopetegui, adesso ci sarà il Viktoria Plzen in Champions League. La partita di Champions, dopo la sconfitta nella scorsa […] L'articolo Real Madrid, Lopetegui: “Con il Plzen ci sarò. Il Barcellona? Non posso confermarlo” proviene da ...

Real Madrid - Lopetegui confermato dopo l'incontro con Florentino Perez : La crisi del Real Madrid non sembra conoscere fine. Contro il Levante è arrivata la terza sconfitta consecutiva, Champions compresa, non accadeva dal maggio 2009,, la quarta nelle ultime cinque ...