Il Real è campione del mondo | travolta 4-1 la sorpresa Al Ain

Il Real si conferma campione del mondo : ANSA, - ABU DHABI, 22 DIC - Il Real Madrid, battendo in finale per 4-1 Al-Ain, ha vinto per la terza volta consecutiva il Mondiale per club, che si è disputato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Real Madrid Campione del Mondo! Niente favola per l’Al Ain : per i Blancos è il 3° Mondiale per Club consecutivo : Il Real Madrid mette in bacheca il suo terzo Mondiale per Club consecutivo: nella finalissima di Abu Dhabi i Blancos superano per 4-1 la sorpresa Al Ain Lo Zayed Sports City Stadium, con sede ad Abu Dhabi, è il teatro che vede il Real Madrid confermarsi, ancora una volta Campione del Mondo. Il Club spagnolo alza al cielo il suo terzo Mondiale per Club consecutivo, il quarto della sua storia, grazie al successo per 3-0 maturato nella ...

Valeria Filippetti - fidanzata del campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi : "Lui sembra freddo - in Realtà è dolce" : Contattata dal settimanale Spy, la donna ha parlato della relazione in corso anzi, della favola! Iniziata in sordina da entrambe le parti: I primi giorni non l'avevo neanche notato: ero tesa per la mia prima volta in televisione e Nicolò non l'ho proprio guardato. La mia unica paura era cadere nella botola e non riuscire a rispondere alle domande. Mai avrei immaginato che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. E' stato merito di ...

Solari : Voglio ritrovare il Real campione d'Europa : ROMA - 'Questa squadra è quella della Tredicesima , Champions, ndr,, bisogna ritrovarla': si presenta così Santiago Solari nella conferenza stampa alla vigilia del suo personale debutto casalingo alla ...

F1 – Lewis Hamilton conquista il suo quinto mondiale - le prime parole da campione : “incredibile e surReale” : Lewis Hamilton commenta dopo il Gp del Messico la vittoria del suo quinto titolo mondiale: il britannico eguaglia così Juan Manuel Fangio Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con il ...