Il razzismo in Gran Bretagna e il caso Sterling : Il razzismo in Gran Bretagna? C’è, eccome, ed accesissimo. La buccia di banana gettata in campo da un tifoso del Tottenham a Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal non è stata un caso. A Stamford Bridge, il tempio del Chelsea, l’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, ha accusato un tifoso di casa di averlo insultato. Supportato inequivocabilmente da un video che è circolato sul web, ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». : Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma: «Basta razzismo». I gilet gialli hanno manifestato per le strade di Roma per chiedere maggiori diritti per i Migranti. Alcune migliaia di persone si sono date appuntamento a piazza della Repubblica e hanno sfilato con i gilet fosforescenti addosso. Il corteo è stato organizzato da Usb e Potere al Popolo che per l’occasione hanno lanciato l’hashtag #GetUpStandUp. «Get up, stand up! Stand up ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : 'Contro un mondo di sorveglianza e paura. Lotta dura', la scritta che campeggia su uno striscione mostrato dal gruppo di manifestanti. Il Corteo, partito da piazza Solferino, è stato promosso, ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : 'Basta razzismo'. Corteo anche a Torino : 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb, che sta sfilando ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : 'Basta razzismo'. Corteo anche a Torino : 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb, che sta sfilando ...

Gigi D'Alessio a Radio 2 : "Amo la notte - fonte di grande ispirazione. Sul Sud? razzismo culturale" : Ha parlato della notte , per lui fonte inesauribile di ispirazione. Gigi D'Alessio , ai microfoni de ' I Lunatici ', in diretta ogni notte dagli studi di Radio 2, ha spiegato agli ascoltatori il suo ...

Il sindaco di Pozzallo abbraccia la migrante vittima di razzismo : Visita del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna presso l’hotspot”. Il primo cittadino ha abbracciato la migrante, neo mamma, vittima di razzismo.

Bologna - il rap dei ragazzi migranti : 'razzismo è solo egoismo' : Si chiama "Benkelema", è il rap composto dai ragazzi accolti nel progetto Sprar minori, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, del Ceis a Bologna. Il motivo? "Vogliamo dire chi siamo ...