Il protagonista di Chuchel è stato modificato da nero ad arancione per evitare accuse di

(Di sabato 22 dicembre 2018) Peculiare il caso di, gioco in cui èil colore del, dalall', perdi essere oggetto didi razzismo.determinati stereotipi è auspicabile in casi come questo, riporta Destructoid, in cui le critiche del pubblico potrebbero decisamente avere un influenza determinante nelle vendite. Basti pensare a quanto successo con Battlefront 2, e quanto la polemica sollevata dal pubblico sia risuscita ad intaccare le vendite.Sono comunque due casi molto diversi. Ininfatti ildel gioco, realizzato da Amanita Design, sfoggiava originariamente un pelo di colore. Il che poteva essere fraintendibile con gli stereotipi razzisti, per cui pertutto questo, e grazie ad un numero indefinito di richieste da parte dei giocatori, il pelo dicambiato daad, con tante scuse ...