Il Parma non sfonda | solo un pareggio contro il Bologna FOTO ...

Parma-Bologna - le formazioni ufficiali : un ritorno per i crociati - non c’è Destro : Parma-Bologna, le formazioni ufficiali – Novità nelle formazioni ufficiali della gara del “Tardini”. Tra i padroni di casa, infatti, ce la fa Gervinho, in campo dall’inizio, mentre rimane ancora fuori Stulac. Nel tridente spazio anche a Siligardi. Tra gli ospiti formazione della vigilia confermata con Santander titolare in coppia con Palacio. Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, ...

Frosinone - Chibsah verso Parma. In arrivo Zukanovic : Il Frosinone subito sul mercato. Il Parma ha richiesto Chibsah, ma dal Genoa potrebbe arrivare Zukanovic per la nuova difesa di Baroni da oggi al lavoro al Centro Sportivo di Ferentino dopo la firma ...

Calciomercato Parma - possibile il grande colpo a gennaio : Faggiano non smentisce : L’infortunio di Grassi, che ormai ha praticamente finito la stagione, e l’ormai declassamento di Stulac a una riserva impongono al Parma di reperire un centrocampista nell’ormai imminente sessione di mercato. Le voci recenti hanno associato ai crociati l’ex Inter e Lazio Hernanes, che potrebbe risultare un gran colpo per la squadra di D’Aversa. In merito al brasiliano, attualmente in forza all’Hebei ...

Risultati Serie A – La Fiorentina si prende il derby con l’Empoli - Samp ok con il Parma : Frosinone sempre più giù : Il Sassuolo vince sul campo del Frosinone, facendo partire la contestazione nei confronti di Stirpe e Longo. Caprari e Quagliarella lanciano la Samp, vince anche la Fiorentina sull’Empoli Tre partite ma tante emozioni nel pomeriggio di Serie A, con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli che vale il prezzo del biglietto. I viola vincono con il punteggio di 3-1, ma devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...

Il Milan supera il test di… Inglese : Parma ribaltato e quarto posto - Cutrone non fa rimpiangere Higuain : I rossoneri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Inglese, la volée di Cutrone e il rigore di Kessié regalano il quarto posto temporaneo al Milan quarto posto solitario, in attesa che la Lazio giochi a Verona contro il Chievo. Il Milan fa il proprio dovere e stende il Parma, prendendosi tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions League. Spada/LaPresse Tante le assenze per Gattuso, costretto ancora una volta a ...

Milan-Parma - D’Aversa spavaldo : “non firmiamo per il pari” : Parma, Roberto D’Aversa è pronto per rendere la vita difficile al Milan nella gara di mezzogiorno di domani in quel di San Siro “Conosciamo tutte le difficoltà di questa partita, dobbiamo affrontarla con la massima umiltà che è quella che ci ha portato a fare cose importanti, ma anche con l’ambizione di mettere in difficoltà il Milan e cercare di fare punti in un contesto importante”. Andare a San Siro e giocarsi le ...

Milan - Gattuso non si fida del Parma : 'Attenti alle loro ripartenze' : Rino Gattuso non si fida del Parma. In conferenza il tecnico rossonero ha avvisato la sua squadra: 'Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura'. Atteggiamento. '...

Milan - Gattuso : "Col Parma alle 12.30? Assurdo!"/ "Non capisco - ma l'orario non deve essere una scusa" - IlSussidiario.net : Milan, Gattuso sbotta: "Col Parma alle 12.30? Assurdo! Non capisco, ma l'orario non deve essere una scusa". Le ultime notizie

Milan - Gattuso : "Non capisco - col Parma alle 12.30? È assurdo" : Nemmeno il tempo di godersi il successo in Europa League che è già tempo di pensare al campionato. Domenica alle 12.30 il Milan ospita il Parma , rivelazione di questa stagione e sesto in classifica ...

Serie A – Il Parma non si ferma più! Gervinho e Bruno Alves stendono il Sassuolo : i giallo-blu sentono profumo d’Europa : Grazie alle reti di Gervinho e Bruno Alves, il Parma batte il Sassuolo e sale al sesto posto: i giallo-blu sentono profumo d’Europa Il Parma stende il Sassuolo e respira aria d’Europa. Al Tardini i gialloblù si impongono per 2-1 con i gol nel primo tempo di Gervinho e Bruno Alves. Gli ospiti accorciano le distanze prima dell’intervallo con un rigore trasformato da Babacar, ma non basta per evitare la sconfitta. In ...

Cosa succede a Parma? Lizhang rivuole la maggioranza del club : “ci sono state azioni non legali” : Parma al centro di una querelle legata alla proprietà: “Nuovo Inizio” e Lizhang si stanno dando battaglia a suon di comunicati La querelle societaria a Parma sembra non essere terminata. I tifosi ne hanno decisamente abbastanza dopo anni di scenari incredibili, ma sembra proprio che saranno costretti a vivere un’altra pagina quantomeno ‘strana’ della vita della società emiliana. Jiang Lizhang è infatti passato ...