Il nuovo Nole | ' Ho ritrovato il feeling con la natura'

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Emilia e Alfonso lasciano di nuovo Puente Viejo : Nelle puntate della soap opera spagnola “Il Segreto” che i telespettatori vedranno su “Antena 3” questa settimana ritorneranno due storici personaggi ma, purtroppo, soltanto per poco. Si tratta di Emilia e Alfonso Castaneda che, dopo essere stati messi in salvo grazie all’intervento provvidenziale della figlia Maria e del responsabile del loro rapimento, ovvero da Fernando Mesia, si daranno di nuovo alla fuga. In particolare i due ex locandieri, ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo tranello : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Olga vuole uccidere la sorella Nuovi personaggi pennelleranno le trame delle puntate spagnole di Una Vita. Presto Ursula, dopo la ricongiunzione con la figlia Blanca, potrà rivedere anche la sua secondogenita Olga. La ragazza in realtà farà finta di voler bene alla madre e alla sorella, servando un rancore profondo coltivato negli anni. Olga finirà per allearsi con la madre, anche se convinta di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Simon e Arturo di nuovo in guerra dopo il ritorno di Elvira : L’inaspettato rientro ad Acacias della Valverde e il racconto delle tremende torture subite a causa di Arturo, animeranno l'insaziabile sete di vendetta di Simon.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Diego Alday - nuovo personaggio della soap : Il fratello maggiore di Samuel Alday arriverà presto a Calle Acacias e porterà notevole scompiglio in famiglia.

Una Vita anticipazioni - puntate spagnole : Ursula è perseguitata da un nuovo mistero : Torniamo a parlarvi di anticipazioni relative alla soap Una Vita e lo facciamo parlandovi di quelle che ci arrivano dalla Spagna e che vedremo in italia nei prossimi mesi. In queste anticipazioni ci dedicheremo in particolar modo su Ursula. La donna è alle prese con nuovi problemi. La figlia Blanca minaccerà la madre di dire a tutti ciò che ha intenzione di fare. A sua volta la giovane verrà a conoscenza dell’esistenza di una parente ...