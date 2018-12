Il Napoli non si ferma | “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così

Napoli - via all'operazione cenone sicuro : sequestrati panettoni - castagne e pesce surgelato : Controlli del gruppo carabinieri forestali, tra Napoli e provincia, in 42 attività tra pescherie, macellerie, ditte di produzioni artigianali di dolci e supermercati: in particolare verifiche su ...

Napoli-Spal - dalle 15.00 La Diretta Ancelotti non ammette distrazioni : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la SPAL nel match in programma oggi alle ore 15. I partenopei, secondi in ...

Napoli-Spal - Ancelotti : "Non farò calcoli di formazione in vista dell'Inter" : Il tecnico azzurro non ha intenzione di risparmiare i diffidati Insigne e Koulibaly, ma non chiude al turnover: "Ho una rosa ampia e competitiva"

Napoli - Ancelotti : "Non mi è mai successo di fare il Natale a 20 gradi" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Napoli - ANCELOTTI : 'A GENNAIO NON ARRIVA NESSUNO'/ 'La rosa mi soddisfa - a meno che...' : NAPOLI atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo ANCELOTTI in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (2) : (AdnKronos) - Le sorelle Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a ce

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (3) : (AdnKronos) - "Chi ha tirato fuori questi atti? - dice l'avvocato Giorgio Bisagna - E chi li ha messi a disposizione? Perché emergono in questo momento quando si alza il livello? Non dimentichiamo i personaggi che sono stati tirati in ballo". "Noi non ci fermeremo mai, continuiamo nella nostra batta

Napoli - Ancelotti : "Non faccio calcoli per l'Inter" : "Koulibaly e Insigne in diffida? Non penso assolutamente a questo in ottica della partita dell'Inter. Spal, Inter e Bologna sono tre partite importanti da giocare al massimo, scenderà in campo la ...

Colombarini - pres. Spal - : 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alla Juve - ma si possono fare punti ovunque' : Simone Colombarini, presidente della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport , a margine della festa di Natale del club estense. 'Un anno fa perdemmo a Napoli ma si vide lo spirito di unità, la voglia di rivalsa, due aspetti che iniziarono a dare i frutti nella gara ...

Spal a Napoli - Colombarini non si fascia la testa - : Società amiche sul mercato, dopo le numerose operazioni delle ultime stagioni, Napoli e Spal tornano a sfidarsi sul campo per la terzultima d'andata. Le due squadre sono alle prese con momenti molto ...

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Starnone a Napoli e quel sorriso sul giallo di Elena Ferrante : Il sorriso di Domenico Starnone non svela l?enigma di Elena Ferrante, ma lo rilancia. Lasciate stare gli autori. Amate, se val la pena, ciò che scrivono. Così auspicava...

Il Napoli è praticamente in Champions - ma suo il campionato non è finito : La lentezza degli altri In questi giorni, abbiamo celebrato i numeri ad altissimo livello del Napoli di Ancelotti. Le 12 vittorie su 16 partite di campionato portano gli azzurri ad una proiezione di 90 punti a maggio 2019, una quota altissima, solo il ritmo infernale della Juventus tiene (ancora) chiusa una reale corsa per lo scudetto. In questo momento, grazie al suo rendimento, il Napoli ha 13 punti di vantaggio sulla Lazio quinta in ...

Il mare ancora non bagna Napoli : 120 milioni mai spesi per disinquinare il Golfo : Centoventi milioni per disinquinare il Golfo di Napoli restano nelle casse della Regione che per ora ancora non è riuscita a investirli. E il mare resta sporco. Lo sostiene marevivo nel dossier ...