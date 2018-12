Il mito di Walt Disney rivive su Sky Arte in un documentario ricco di racconti inediti

domanipress

(Di sabato 22 dicembre 2018) Domenica 23 dicembre la serata di Sky(canale 120, 400 di Sky) è dedicata al nome che più di ogni altro è diventato sinonimo di intrattenimento per famiglie,– I segreti del genio, in onda alle 21.15.Questo straordinario, prodotto e approvato dallaFamily Foundation, racconta la storia dier Elias, l’uomo che ha fondato un impero rendendo il suo nome immortale. Dall’infanzia come strillone a Kansas City al successo di Mary Poppins a Hollywood, fino alla creazione diland, il film attraversa i decenni del genio dell’intrattenimento. Le immagini inedite degli archivi di famiglia e le testimonianze esclusive di figli, nipoti, amici e collaboratori ricordano l’uomo, il creativo. Non mancano le interviste allo stessoche racconta di come sono nate alcuni dei suoi maggiori capolavori come Biancaneve o ...