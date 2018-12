Il governo presenta il maxiemendamento alla Manovra e chiede la fiducia

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. E chiede la fiducia : ROMA - La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio. E finalmente il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro lo ha presentato in aula ...

Pd - Maurizio Martina presenta la sua mozione : “Dopo il Congresso nascerà un governo ombra” : Maurizio Martina presenta la sua mozione per la candidatura alla segreteria del Partito Democratico. Tante le sfide lanciate: dall'ecologismo al lavoro, dalla riduzione delle diseguaglianze alle proposte su scuola, università e fisco. Senza dimenticare il contrasto alle forze nazional-populiste, da esercitare a partire dalla promozione "di un governo ombra" sin da subito dopo il Congresso.Continua a leggere

Porto - Siclari - FI - mette il governo di fronte a una scelta : presentato emendamento : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo, conseguentemente il fondo di cui ...

Manovra - il governo presenta i primi emendamenti : mancano pensioni e reddito di cittadinanza : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. Tra le norme attese c’erano anche il pacchetto per la famiglia...

Bruno Vespa presenta 'Rivoluzione' : "Matteo Salvini non staccherà la spina al governo" : "Io non pensavo che sarebbe nato questo governo, perché credevo che il 4 marzo Forza Italia prendesse un voto in più della Lega. E invece ho perso la scommessa con Matteo Salvini". Bruno Vespa introduce così, dialogando con il direttore Alessandro Sallusti, il suo ultimo libro - Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica, edito da Mondadori - che fa il punto sul panorama politico italiano.Un libro fatto di dettagli e retroscena che ...

Olimpiadi 2026 - Malagò presenta Milano-Cortina : governo garante : Milano, 28 nov., askanews, - Le Regioni Lombardia e Veneto daranno le garanzie finanziarie per la candidatura di Milano-Cortina per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, ma sarà 'il ...

Il governo Conte ha presentato il suo piano rifiuti : Discarica a Ponticelli, Napoli. (Claudio Menna/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il governo va a Caserta per provare a fare la pace. Dopo giorni di scontri sul tema degli inceneritori – difesi a spada tratta da Salvini come baluardo di “salute ed economia” e osteggiati dall’ala pentastellata, che li considera una soluzione “vintage” – le truppe governative si spostano in forze sul territorio campano, per lanciare il piano ...

Gli studenti presentano lo scontrino al governo. "Servono 20 miliardi per le scuole" : "Quando scendiamo in piazza per protestare chiediamo che le scuole non ci cadano in testa, che non si allaghino per una settimana di maltempo e il Ministro dell'Istruzione ha osato dire che chiedevamo la luna, ci sembrano parole scandalose". Giammarco Manfreda ha una felpa rossa con il cappuccio e il megafono in mano. Protesta con altri studenti davanti Montecitorio in un Flash Mob organizzato da UDU - Unione degli universitari, e la rete degli ...

Dl Genova : il governo ripresenta il condono : Cambiano i Partiti, cambia il Governo ma non cambia l'abitudine di fare cassa sull'abusivismo e l'illegalità. La contorta vicenda che mette nelle ultime ore a rischio la tenuta del Governo è il malumore in seno al M5S, che deve fare i conti con i “dissidenti” i quali col Decreto Salvini prima e col Dl Genova poi rimangono critici verso un esecutivo sempre più orientato a destra, e che si allontana (a detta dei senatori interessati) dai principi ...

Anas - l'ad presenta le dimissioni per 'il mutato orientamento del governo sulla fusione con Ferrovie' : Roma - L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie dimissioni, ' in ...

Dl Genova - in Aula solo “Sparuti rappresentanti del governo…”. E il battibecco tra Fico e Mulé (FI) è surreale : “Signor presidente, sparuti rappresentanti del governo, onorevoli colleghi…”. Sarà stata l’ora tarda, ma lo scambio di battute tra il presidente della camera Roberto Fico e il portavoce di Forza Italia Giorgio Mulé, innescato dall’incipit del discorso è surreale: “Che significa sparuti?” chiede Fico. “Che sono pochi…”, replica il deputato forzista. “Ma il governo è presente” ...

Alitalia - ok cda Fs a presentazione offerta. Lufthansa : «Pronti a investire ma non con il governo italiano» : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l'offerta per l'acquisto dei...