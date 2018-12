Il governo degli Stati Uniti “chiude” | di nuovo

Sondaggio Giuseppe Conte di Youtrend - quanto dura il governo : il 58% degli italiani stronca il premier : quanto dura il governo? Il Sondaggio di Youtrend per la prima puntata de Il confine , approfondimento politico di Sky Tg24 diretto da Sarah Varetto , regala risultati abbastanza chiari: il 58,2% degli ...

Il governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

De Magistris : 'governo garantisca la stabilizzazione degli Lsu' : 'In questi giorni in Parlamento è in discussione un emendamento che prevederebbe finalmente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Più volte, anche nei giorni scorsi, ho espresso al ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Ecotassa sulle auto - il presidente degli industriali torinesi spara a zero : "Beffa dettata dall'approssimazione del governo" : Gallina: "autogol inutile e dannoso per tutta la filiera italiana dell'automotive con le sue decine di migliaia di lavoratori"

Forza Italia - Mulè : “Dall’Osso del M5s è passato con noi autonomamente. Complimenti al governo degli ultimi” : “Matteo Dall’Osso del M5s? È passato a Forza Italia perché ha detto che il M5s umilia i disabili. Dal’Osso non è stato corteggiato da noi, ma ha autonomamente deciso di aderire a un partito. Lui tra tanti partiti ha scelto proprio Forza Italia. Significherà qualcosa”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel corso de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, a proposito ...

Il 57% degli italiani con il governo La Lega stacca i 5 Stelle. DI' LA TUA : Le vicende della manovra non incidono sui consensi alla maggioranza formata da Lega e Movimento 5 stelle, con il partito di Salvini di molti punti in testa e M5s in discesa... Segui su affaritaliani.it

La sfida delle imprese al governo : 'La stagione degli alibi è finita' : 'La stagione degli alibi è finita oggi'. E ancora: 'A Di Maio voglio promettere che se ci convoca tutti e 12 non lo contaminiamo. A Salvini, visto che è leader di un partito che ha tanti voti al Nord, ...

Il «no» degli imprenditori in campo contro il governo : C'è chi prevede 2mila, chi arriva fino a quota 3mila. Comunque saranno una marea, oggi a Torino, gli imprenditori chiamati a raccolta per dire sì alla Tav. E non solo.Per l'occasione le Ogr di corso Castelfidardo (Officine Grandi Riparazioni) tornano nel cuore del sistema economico. Qui la storia industriale di Torino dice che venivano riparate le locomotive, prima quelle a vapore, poi quelle elettriche. Un luogo di lavori di altri tempi che ...

Il governo degli abusi : In questi sei mesi però il segno dell'economia è passato da più a meno, il PIL è negativo dopo 14 trimestri di crescita consecutiva, la fiducia delle imprese è crollata. Dovevano abolire la povertà, ...

Pensioni : governo decide per il congelamento delle rivalutazioni degli assegni più alti : La scelta di tagliare le Pensioni più alte giunge in extremis da parte del Governo del cambiamento. Proprio alla fine si è deciso di congelare, almeno per ora, la cosiddetta rivalutazione degli assegni Pensionistici che superano i 2.000 euro lordi al mese. La rivalutazione delle Pensioni più alte verrà congelata A rivelare la notizia sono state più testate giornalistiche; tra queste 'Il Giornale' e ‘Il Messaggero’. Quest'ultimo, sottolinea come ...

Un consiglio al governo : il 63% degli italiani è per la trattativa con Ue : Sarà l'essersi seduti al tavolo delle trattative dopo aver detto l'Italia non scenderà a patti con l'Europa e di fatto, in una settimana, è scesa dell'1% la fiducia verso i tre leader di riferimento: ...

Sondaggi politici - il 68% degli italiani chiede al governo di rivedere la Legge di Bilancio : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La 7 del lunedì sera fa emergere sostanzialmente due cose: gli italiani chiedono al governo di rivedere la manovra di Bilancio bocciata dalla Commissione europea e, di conseguenza, anche il calo di consenso del governo giallo-verde. Infatti, la Lega questa settimana ha perso l'1,2% dei consensi.Continua a Leggere

Manovra - Bankitalia : “Rialzo degli interessi sul debito rischia di vanificare gli effetti espansivi previsti dal governo” : Mentre il governo tira dritto sulla Manovra, scommettendo sugli effetti positivi per la crescita, Bankitalia avverte ancora una volta che l’aumento dei tassi di interesse sul debito può far saltare i conti. “Il rialzo registrato da maggio”, evidenzia via Nazionale nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, “rischia di vanificare l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio”. La legge di bilancio, ricorda il ...