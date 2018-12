Il governo chiede la fiducia e presenta il maxiemendamento alla Manovra

Manovra - il governo presenta al Senato il maxiemendamento. E chiede la fiducia : La Ragioneria dello Stato ha bollinato il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio ed è stato presentato in aula al Senato. La seduta odierna dovrebbe portare in tarda serata all’approvazione con il voto di fiducia....

Manovra fantasma - opposizioni indignate. Casellati chiede rispetto al governo - il Pd occupa l'aula : Slitta la fiducia al maxiemendamento del governo sulla Manovra. Il voto sulle modifiche alla legge di bilancio, che era previsto in serata, dovrebbe essere posticipato a domani sera, dopo la presentazione del testo calendarizzata per le 14:00.Secondo quanto si apprende la Ragioneria avrebbe chiesto altro tempo per poter leggere approfonditamente le carte le tabelle presentate dall'esecutivo. Le quali tuttavia, sembrano addirittura introvabili ...

Pensioni anticipate : Damiano chiede chiarezza al governo M5s-Lega : Sul fronte 'Pensioni anticipate' torna a parlare Cesare Damiano. L’onorevole dem, con un pressing mirato, fa 7 domande specifiche al Governo, domande che riecheggiano quotidianamente anche sui social, facendo intendere che i cittadini, a oggi sono esausti di non sapere quali saranno le loro sorti previdenziali dal 2019. Occorre chiarezza, il Governo (dicono in massa i pensionandi sui social associandosi al parere di Damiano) sveli le carte di ...

Pensioni - Quota 100 con decreto : governo ottimista su platea richiedenti : Ultime notizie sulla riforma Pensioni, ad oggi giovedì 13 dicembre, che riguardano naturalmente Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che il governo sta mettendo a punto per il 2019. Il premier Giuseppe Conte, al termine dell'incontro avuto con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha ribadito che la Quota 100 resterà nella manovra finanziaria, così come il reddito di cittadinanza, ma il rapporto ...

Il governo non chiederà i soldi dell’ICI alla Chiesa (almeno fino a gennaio) : Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos, il dossier sull'Ici della Chiesa sarebbe però su un binario morto e difficilmente il Governo riuscirà a riscuotere le somme pendenti: "Il dialogo è aperto ma non proficuo. Tradotto, è su un binario morto. Nessun passo avanti sul capitolo 'Imu alla Chiesa. Il dossier dell'esecutivo sulla questione è congelato e verrà riaperto solo a gennaio, salvo blitz dell'ultimo minuto".Continua a leggere

GILET GIALLI - MACRON CHIEDE AL PREMIER DI INCONTRARLI/ Ultime notizie - Mouraud 'governo fermi il caro benzina' - IlSussidiario.net : Francia, protesta GILET GIALLI: presto incontro con MACRON? Ultime notizie, presidente CHIEDE al PREMIER di riceverli ma Mouraud detta le sue regole.

Sondaggi politici - il 68% degli italiani chiede al governo di rivedere la Legge di Bilancio : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La 7 del lunedì sera fa emergere sostanzialmente due cose: gli italiani chiedono al governo di rivedere la manovra di Bilancio bocciata dalla Commissione europea e, di conseguenza, anche il calo di consenso del governo giallo-verde. Infatti, la Lega questa settimana ha perso l'1,2% dei consensi.Continua a Leggere

Stefano : “Entro fine anno chiederemo a governo fondi su tram e funivia” : Roma – “Per quanto riguarda il tram da via Cavour a largo Corrado Ricci, si sta per chiudere la conferenza dei servizi. Questo rientra tra le opere sulle quali chiederemo i primi finanziamenti al ministero entro la fine dell’anno all’interno dei bandi del Pums. Le altre sono: il tram da piazzale del Verano alla stazione Tiburtina, quello su via Togliatti, la riapertura e l’ammodernamento della Roma-Giardinetti, la ...

Dl sicurezza - il governo chiede la fiducia alla Camera : Si voterà questo pomeriggio. Il decreto sicurezza va convertito in legge entro il 3 dicembre - Il governo ha deciso di porre la fiducia alla Camera sul decreto sicurezza, norma bandiera del ministro ...

Dl Sicurezza - governo chiede la fiducia. Applausi sarcastici dal Pd : “Vi siete venduti l’anima per un patto di potere” : Dopo una discussione generale svolta per diverse ore in un’Aula quasi vuota, con l’eccezione dei deputati della Lega, il governo ha chiesto la fiducia sul Decreto Sicurezza, il provvedimento rivendicato da Salvini. Dopo la richiesta del ministro Riccardo Fraccaro, di fronte agli Applausi della maggioranza, con la Lega su tutti, al contrario i deputati Pd hanno protestato con Applausi ironici. Poi è stato il deputato dem Enrico ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Chiederemo al governo lo stato di emergenza” per Crotone : Il presidente della Regione Mario Oliverio si è recato questa mattina, a Crotone, sui luoghi colpiti dalla tromba d’aria ed ha visitato le aziende che hanno subito enormi danni. Accompagnato dal Prefetto e dal sindaco di Crotone, dal vicepresidente, Francesco Russo, dall’assessore Antonella Rizzo, dalla consigliera regionale Flora Sculco, ha visitato le aziende che hanno subìto danni per constatare la situazione da vicino. Ha effettuato un ...

Il governo chiede pietà all'Ue e Conte va a cena con Juncker : Jean-Claude stai sereno, la butta là Giuseppe Conte, perché "io non sono preoccupato". Domani il vertice europeo, stasera la cena con il presidente della Commissione, al tredicesimo piano di palazzo Berlaymont. "Incontrerò Juncker e mi confronterò con lui. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo - dice il premier - Ho varie argomentazioni, le esporrò a tavola". Anche Luigi Di Maio adesso vuole ...