Il deputato Adelizzi M5s | “Tagliato 40% accise su birra” Puglisi | “Azienda di famiglia

(Di sabato 22 dicembre 2018) Ildel M5s, Cosimo, ha annunciato attraverso un video pubblicato dal Movimento il taglio del 40% delleper i microbirrifici che producono meno di 10mila ettolitri di birra all’anno. “Lo abbiamo fatto grazie a un emendamento alla legge di Bilancio – ha spiegato – e abbiamo inserito una riduzione di un centesimo per ettolitro per grado plato per tutti gli altri produttori”. Il professore di Economia dell’Università di Pavia, Riccardo, ha fatto notare che persi configura un conflitto d’interesse. “Ilè direttore commerciale dell’azienda di, che distribuisce, tra le altre cose, bevande”.L'articolo Il(M5s): “Tagliato 40%su birra”.: “Azienda didistribuisce bevande” proviene da Il Fatto Quotidiano.