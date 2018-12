Il decalogo del benessere | ecco abitudini e disattenzioni che mettono in pericolo la

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Godiamoci le feste di Natale e gli arrosti, i brindisi, per non dire del Capodanno e tutti i suoi vizi capitali. Poi però, bisogna rimettersi in riga, perché più che le feste sono i giorni “normali” a nascondere i veri pericoli per la nostra salute, con le, leche portano con sé.dunque undi regole facili per dribblare molte delle insidie che ci fanno ammalare o in altro modoinla nostra vita, elaborato dal Prof. Umberto Tirelli Primario Oncologo – Istituto Nazionale Tumori di Aviano Direttore, Centro Tumori, Stanchezza Cronica, Fibromialgia e Ossigeno-Ozonoterapia, Clinica Tirelli Medical Pordenone.NON FUMARE O SMETTI SUBITO: “Il fumo – spiega l’esperto – provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. A livello globale, l’Organizzazione Mondiale ...