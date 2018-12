Il condono di Natale

huffingtonpost

(Di sabato 22 dicembre 2018) Ecco ildi. Tale è, impossibile chiamarlo diversamente. Nascosto, ma neanche tanto nei commi del maxi emendamento, arrivato in Senato all'ultimo minuto utile. Come sempre, quando c'è da nascondere qualcosa. Come un bel regalo dia chi ha dichiarato ma non pagato le tasse. Il "saldo e stralcio", così viene chiamato negli articoli 101 e commi seguenti. Ovvero: si salda una cifra più bassa per stralciare le pendenze contratte con lo Stato.È un gigantesco, potente macchina di consenso senza scandalizzarsi tanto sul terreno della "legalità" che - udite udite - non prevede un tetto massimo di debiti stralciabili. Praticamente il paradiso dei finti poveri con beni e redditi nascosti o intestati a prestanome, altro che aiuto a chi è in difficoltà. Volete un esempio? Eccolo. Prendiamo una persona fisica con ...