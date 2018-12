“Il clima cambia | cambiamo anche noi” | il contest per sensibilizzare sui cambiamenti

meteoweb.eu

: Il video è chiaramente molto artigianale. Ma dà l’idea del clima #maxiemendamento #emergenzademocratica - SimonaMalpezzi : Il video è chiaramente molto artigianale. Ma dà l’idea del clima #maxiemendamento #emergenzademocratica - matteosalvinimi : Sgombero all'ex Villaggio Olimpico di #Torino, da anni luogo di degrado, di spaccio, di delinquenza. Basta! È cambi… - matteosalvinimi : Oggi bellissimo clima natalizio nella mia Milano tra panettoni, foto e sorrisi in mezzo a tanta gente perbene. Non… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Datameteo.com partner dell’8° Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono undal titolo “Ilmoche riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”.Come e perché partecipare alIlè inserito come evento collaterale e rafforzativo del progetto Alcotra CTT e ha come obiettivo lo studio deimentitici e la sensibilizzazione dei cittadini nel territorio transfrontaliero.Nell’ambito del progetto si intende costruire una biblioteca virtuale deimentitici che hanno già determinato degli impatti visibili sul territorio dell’intera Regione PiemonteIlè ...