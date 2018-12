Il CEO di Iliad critica il Consiglio di Stato | a pagare sono sempre i più deboli

Il CEO di Iliad punzecchia gli altri operatori italiani : ora rimborsate le somme dovute per la fatturazione a 28 giorni : Il CEO di Iliad ha commentato su Twitter il provvedimento sulla fatturazione a 28 giorni emesso dal TAR e le sue parole scateneranno nuove polemiche L'articolo Il CEO di Iliad punzecchia gli altri operatori italiani : ora rimborsate le somme dovute per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Il CEO di Iliad è contento di quanto fatto in Italia e promette di proseguire su questa strada : Nel corso di un'intervista con Class Cnbc, il CEO di Iliad non ha nascosto la propria soddisfazione per come gli Italiani hanno accolto l'operatore L'articolo Il CEO di Iliad è contento di quanto fatto in Italia e promette di proseguire su questa strada proviene da TuttoAndroid.