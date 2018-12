Il calciomercato oggi – Importante valzer di attaccanti

Serie A - sessione di calciomercato prolungata? “Oggi verrà ufficializzata la richiesta alla FIFA” : Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di prolungare la finestra di calciomercato in Serie A “La chiusura del mercato invernale al 31 gennaio? E’ una opportunità che la Federazione ha offerto prestando attenzione a quello che avviene negli altri campionati europei: l’Italia era l’unica nazione dove il calciomercato chiudeva prima di tutti gli altri. Abbiamo dato questa ...

Il calciomercato oggi – Innesto Genoa - le mosse delle altre squadre di A : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta attraversando un momento molto difficile in campionato, la squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma mentre nello scontro salvezza è arrivato solo un pareggio contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, arriva il primo Innesto ed è un portiere. E’ fatta per l’estremo difensore della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato uno dei ...

Il calciomercato oggi – Grande colpo del Napoli : Il calciomercato oggi – Il Napoli non è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri hanno disputato una competizione molto importante e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna del sorteggio. Adesso la squadra di candida ad essere Grande protagonista in campionato ed anche in Europa League. Nel frattempo il club ha piazzato un Grande colpo di mercato per gennaio: è fatta infatti per il ...

Il calciomercato oggi – Caos in casa Torino - doppia cessione : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 16^ giornata del campionato di Serie A, nella serata di ieri sono scese in campo Torino e Juventus, partita molto intensa ma che non ha regalato grande spettacolo. Buona prestazione da parte della squadra di Walter Mazzarri e sconfitta che sembra immeritata, gli uomini di Allegri conquistano il successo grazie alla rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Ma in casa Torino è Caos. Nel ...

Il calciomercato oggi – Genoa - l’annuncio del presidente Preziosi : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

Il calciomercato oggi – La bomba dalla Spagna sul futuro di Icardi : Il calciomercato oggi – L’Inter non sta attraversando un buon momento, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’incredibile eliminazione in Champions League, i nerazurri non sono stati in grado di vincere contro il già eliminato Psv, mancata qualificazione che potrebbe portare brutte conseguenze anche per il futuro. Nel frattempo arrivano novità clamorose provenienti direttamente dalla Spagna, sono ritornate prepotentemente ...

Il calciomercato oggi – Mattia Destro cambia maglia : Il calciomercato oggi – Le ultime giornate non sono state entusiasmanti per la Spal, la squadra di Semplici recrimina per il pareggio nella gara in trasferta contro il Genoa, la squadra in vantaggio numerico per l’espulsione di Criscito non è riuscita a conquistare i tre punti. La squadra di Semplici ha palesato alcuni problemi in rosa, la dirigenza per questo motivo ha deciso di intervenire sul mercato con l’obiettivo di ...

Il calciomercato oggi – Manovre in attacco di Milan e Sampdoria : Il calciomercato oggi – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, pareggio al’ultimo respiro firmato da Saponara. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il calciomercato, in particolar modo continuano a circolare le voci su un possibile addio di Fabio Quagliarella, tentato dall’esperienza al Milan, alla ricerca di ...

Il calciomercato oggi – Milan - mossa a sorpresa per l’attacco : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

calciomercato - oggi incontro Juventus-Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest'oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Il calciomercato oggi – Lazio - caos Milinkovic-Savic [DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96' sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono ...

Il calciomercato oggi – Le prime richieste di Prandelli al Genoa : Il calciomercato oggi – E’ un momento delicatissimo in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla clamorosa sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella ma in generale da una stagione ben al di sotto delle aspettative con l’incubo di una possibile retrocessione. Il presidente Preziosi ha optato per un altro ribaltone, dopo l’esonero di Ballardini è stato allontanato anche Juric, questa volta ha però deciso di affidarsi ad una ...

Il calciomercato oggi – Fiorentina - i nomi per rinforzare l’attacco : Il calciomercato oggi – Stagione fino al momento altalenante in casa Fiorentina, il club viola si prepara per la gara di campionato contro il Sassuolo, partita molto importante con la squadra di Pioli alla ricerca della continuità di risultati. Nel frattempo l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio, alcuni calciatori hanno deluso e verranno sostituiti adeguatamente. Sono diversi i ...

Il calciomercato oggi – Il Bari non si ferma - nuovi rinforzi : Il calciomercato oggi – Il campionato di Serie D è sempre più scoppiettante, in particolar modo il Bari è la corazzata nel Girone I e punta alla promozione con largo anticipo, la squadra nel frattempo è al lavoro per preparare la trasferta sul campo di Portici, partita da non sottovalutare. Nel frattempo il presidente De Laurentiis continua a muoversi sul mercato, piazzati altri due importanti colpi. La SSC Bari comunica di aver ...