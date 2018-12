Il Bayern vince e va a -6 dal Borussia

Bayern Monaco vince e torna secondo : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Il Bayern Monaco continua nel suo momento positivo in Bundesliga, ma il ritardo dal Borussia Dortmund capolista resta invariato: 6 punti. La squadra del croato Niko Kovac, ...

Bundesliga - il Dortmund non si ferma più. Vince anche il Bayern : TORINO - Il Borussia Dortmund non si ferma più e conquista tre punti anche contro l'ostico Friburgo , battuto 2-0 davanti ai propri tifosi. Torna al successo anche il Bayern Monaco , che non perde ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund vince ancora : insegue il Bayern Monaco : Borussia Dortmund inseguito dal Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga, 2-0 contro il Friburgo per Reus e soci Vittoria in vetta alla classifica per il Borussia Dortmund, capolista, che si impone 2-0 contro il Friburgo nella sfida valida per la 13esima giornata di Bundesliga, a decidere l’incontro disputato al Signal Iduna Park le reti di Reus su rigore al 40′ e Alcacer al 91′. Bene anche il Bayern Monaco, i campioni di ...

Bundesliga : il Bayern non vince più - Dortmund ancora imbattuto : TORINO - Il Bayern Monaco non sa più vincere. La squadra di Kovac si è fatta riprendere in extremis dal Dusseldorf che ha firmato il 3-3 finale al 93' con la tripletta personale del giovane Lukebakio. ...

Juventus - Dybala : 'Il Bayern non è tra i miei pensieri - voglio vincere tutto a Torino' : E' un Paulo Dybala raggiante quello che torna dall'impegno in nazionale con l'Argentina, dove ha realizzato il suo primo gol in Selecciòn, dopo 18 presenze. L'argentino ha rilasciato anche un'intervista al quotidiano tedesco Bild, nella quale smonta ogni suo possibile passaggio al Bayern Monaco. L'attaccante infatti è fermo nella sua convinzione di rimanere alla Juve, dove vuole ancora vincere tutto. Gli obiettivi dei bianconeri infatti sono ...

Champions League - i risultati della quarta giornata. Real e City a valanga - vince anche il Bayern : GRUPPO E Bayern MONACO-AEK ATENE 2-0 31' rig. Lewandowski , B, , 71' Lewandowski , B, BENFICA-AJAX 1-1 29' Jonas , B, , 61' Tadic , A, GRUPPO F LIONE-HOFFENHEIM 2- 2 19' Fekir , L, , 28' Ndombele , L, ...

Bundesliga - Bayern fermato sul pari dal Friburgo. Il Borussia Dortmund vince e allunga : BERLINO - Il Borussia Dortmund batte il Wolfsburg in trasferta e allunga a +4 sui rivali del Bayern Monaco, fermati in casa sull'1-1 dal Friburgo. Ora il Dortmund è primo con 24 punti, mentre il ...

Bundesliga : il Bayern vince in trasferta - beffa Borussia nel finale [RISULTATI] : Bundesliga RISULTATI- Il Borussia resta primo in classifica ma il Bayern Monaco accorcia le distanze. La squadra di Dortmund ha pareggiato in casa contro l’Herta (beffa negli ultimi secondi di partita). Il Bayern Monaco sbanca Magonza portando a casa i tre punti (2-1). Vittoria del Wolfsburg in trasferta contro il Dusseldorf. L’Augusta batte 2-1 l’Hannover fuori casa. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Bundesliga - i risultati dell'ottava giornata : Borussia Dortmund a valanga - il Bayern Monaco torna a vincere : Il sabato dell'ottava giornata di Bundesliga non ha tradito le attese, regalando come al solito emozioni e tanti gol. Il messaggio più importante è stato quello lanciato dal Bayern Monaco, tornato ...

Germania - il Bayern torna a vincere : ANSA, - MONACO DI BAVIERA, 20 OTT - Il ritorno alla vittoria del Bayern Monaco è la notizia del giorno in Bundesliga, dove i bavaresi, a digiuno da un mese, hanno battuto il Wolfsburg per 3-1 grazie a ...