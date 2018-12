Honor Watch Dream potrebbe essere un nuovo smartwatch economico

Lanciato in Cina Honor K2 Kids Smartwatch - un wearable per i più piccini : Dalla Cina arriva la notizia dell'annuncio di Honor K2 Kids Smartwatch, dispositivo prettamente dedicato agli utenti più piccoli. Ecco le sue feature L'articolo Lanciato in Cina Honor K2 Kids Smartwatch, un wearable per i più piccini proviene da TuttoAndroid.

Honor sta lavorando ad un nuovo smartwatch con SoC MediaTek : ELF-G10 è il nome in codice di un nuovo smartwatch di HONOR, in cui dovrebbe battere un SoC targato MediaTek.

Honor - durante l'evento presentati anche Honor Watch e le cuffie wireless FlyPods : durante l'evento dedicato al lancio del nuovo smartphone Honor Magic 2, l'azienda cinese ha svelato anche due nuovi accessori piuttosto interessanti. Si tratta dello smartWatch Honor Watch e delle nuove cuffiette wireless FlyPods e FlyPods

Honor Watch Magic ufficiale : il brand ha lanciato lo smartwatch con un design sportivo : Il giorno è finalmente arrivato: Honor Watch Magic, basato su Light OS, è stato lanciato oggi, 31 ottobre, durante l'evento dedicato principalmente a Honor Magic

EMUI 9 e GPU Turbo 2.0 arrivano su Honor Play - Honor 10 GT e Honor V10 - mentre si aggiorna Huawei Watch : Honor Play, Honor 10 GT e Honor V10 ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie con la personalizzazione EMUI 9.0. E se ciò non bastasse godono pure della nuova GPU Turbo 2.0. Nel mentre Huawei Watch non resta a guardare e si aggiorna con un update piuttosto corposo sebbene non si tratti ancora di Wear OS.

Honor Watch - arrivano alcune immagini promozionali per il primo smartwatch di Honor : supportata la funzione di pagamento : Honor Watch, il nuovo dispositivo ideato dal brand di Huawei, avrà un ruolo molto importante nell'evento Honor del prossimo 31 ottobre. La società, infatti, supporterà la funzione di pagamento

Il prossimo smartwatch Honor Watch potrebbe essere ibrido : Il nuovo smartWatch Honor Watch, che verrà presentato insieme a Honor Magic 2 il prossimo 31 ottobre, potrebbe essere un ibrido.

Honor Watch : spunta un'immagine in rete che ritrae il primo smartwatch Honor : E' trapelata da poche ore un'immagine in rete che sembra ritrarre il presunto Honor Watch. In questa immagine si può osservare la sagoma di un orologio con al di sotto la stringa "Honor Watch"