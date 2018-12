Gol Piatek o autogol Toloi? Può arrivare una decisione a sorpresa

Piatek - Genoa : ritratto del bomber che ha fatto del Gol il suo mantra : Il capocannoniere del campionato Krzysztof Piatek, 23 anni ANSA Continua la marcia di avvicinamento al progetto 'Giovani Promesse', promosso dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette, sui migliori under 23 della Serie A. A partire da oggi e fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ospiterà un focus su un giovane ...

Highlights Genoa-SPAL 1-1 - VIDEO - Gol e sintesi della partita. Piatek risponde a Petagna su rigore : Genoa e SPAL hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli emiliani sono passati in vantaggio grazie a un gol di Petagna che ha insaccato di testa sugli sviluppi di una punizione, i padroni di casa sono però riusciti ad agguantare il pareggio con Piatek che ha trasformato un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Genoa-SPAL 1-1. GOL Petagna ...

Genoa-Sampdoria 1-1 : Quagliarella e Piatek Gol nel derby : Genoa e Sampdoria interrompono la serie negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. L'inizio è di marca Samp, con Quagliarella che all'8' devia di testa alle spalle di Radu un cross ...

Genoa-Sampdoria 1-1 La Diretta Quagliarella Gol - pari di Piatek su rigore : Si gioca a Marassi l'attesissimo derby tra Genoa e Sampdoria, con protagoniste due squadre che stanno attraversando un pessimo periodo di forma: ai padroni di casa ha portato cattivi risultati il ...

Genoa - Romulo : 'Sogno un Gol nel derby. Piatek tra i primi tre al mondo' : Secondo me Piatek sarà uno dei migliori al mondo. E quest'anno, se non vincerà la classifica marcatori di sicuro arriverà tra i primi tre'. Una battuta infine sulla Nazionale e sulla possibilità di ...

Genoa-Napoli - le probabili formazioni : sfida del Gol tra Milik e Piatek : Archiviato l’ottimo pareggio con Il Paris Saint Germain, gli azzurri di Ancelotti si rituffano in campionato nell’anticipo del sabato sera Genoa-Napoli. “Sarà una prova di grande maturità – dice Ancelotti alla vigilia – è facile trovare le motivazioni contro il Paris Saint-Germain mentre è più difficile farlo contro il Genoa, soprattutto considerando che abbiamo speso tante energie martedì. La […] L'articolo ...

Genoa - Piatek non segna più : il polacco mai in Gol con Juric in panchina : Dalla rivoluzione all'involuzione: bastano una manciata di partite. E Krzysztof Piatek lo sa bene: dopo aver macinato record su record nelle prime sette giornate di campionato, il polacco sta ora ...

Genoa : Piatek - sulle sue orme in Polonia. Il papà : "Ha fame di Gol" : Se non fosse diventato un calciatore chissà dove sarebbe ora Krzysztof Piatek. Perché la storia dell'attaccante del Genoa avrebbe potuto essere identica a quella di tanti ragazzi polacchi cresciuti ...