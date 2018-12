Gli ospiti del Capodanno Rai a Matera | Il Volo | Red Canzian e tutti i protagonisti de

#QCC – Quelli che il calcio – Tredicesima puntata del 22/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. In questo sabato, il programma tornerà con la Tredicesima puntata della […] L'articolo ...

Quelli Che il Calcio – Simona Molinari special guest della prossima puntata : ecco tutti Gli ospiti : Simona Molinari ospite a “Quelli Che il Calcio” in una puntata dal sapore natalizio. Tra gli altri ospiti: Eleonora Pedron, Giorgia Cardinaletti, un esilarante “Matteo Salvini” (Ubaldo Pantani) e dagli spalti Giorgio Mastrota, Bruno Pizzul, Katia Ancelotti e Boosta È una puntata dal sapore natalizio quella di “Quelli che il Calcio” in onda sabato 22 dicembre alle ore 14:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotta da Luca Bizzarri, Paolo ...

Domenica in e Gli ospiti del 23 dicembre 2018 : Puntata pre natalizia quella di Domenica 23 dicembre per Domenica in. Mara Venier è pronta ad introdurre nel su salotto un altro carico di ospiti per intrattenere il pubblico della Domenica pomeriggio di Rai1. Il pubblico tipicamente famigliare di Domenica in che nella prossima puntata vedrà sfilare negli studi Frizzi della Rai di Roma i protagonisti del film I moschettieri del re in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 27 ...

Gli ospiti della nona puntata de La Repubblica delle Donne (Anteprima Blogo) : La Repubblica delle Donne non chiude per ferie, anzi! Per il giorno di Santo Stefano Piero Chiambretti e la compagnia delle ministre saranno presenti anche nel dì di festa in prima serata sempre su Retequattro per un appuntamento a tema natalizio con ospiti che TvBlog è in grado di anticiparvi.Per il nono appuntamento sarà in studio la coppia riunita e formata da Massimo Boldi e Christian de Sica presenti nelle sale del grande schermo in ...

Ecco Sanremo Giovani - quarta puntata : Gli ultimi 6 finalisti ospiti di Barbarossa : [live_placement] A poche ore dalla prima serata di Sanremo Giovani 2018, Luca Barbarossa con Andrea Perroni presentano il pubblico di Rai 1 gli ultimi 6 finalisti in gara per conquistare gli unici due posti disponibili per il Festival di Sanremo 2019. Ultimo appuntamento, quindi, con Ecco Sanremo Giovani oggi 17.45 sulla rete ammiraglia e in simulcast su Radio 2.prosegui la letturaEcco Sanremo Giovani, quarta puntata: gli ultimi 6 ...

Anastasio alla cena di Natale del Napoli tra Gli ospiti speciali : i video della serata : Anche Anastasio alla cena di Natale del Napoli, la squadra di cui è grande tifoso, tra gli ospiti speciali della serata. video e foto sul suo instagram in cui traspariva l’emozione davanti al capitano Hamsik e a tutta la squadra. Anastasio si è anche esibito a cappella con il suo inedito La Fine Del Mondo, e il suo amore per il Napoli arriva anche dalla frase ormai nota “Non ho mai visto il Napoli di Maradona”, ma non solo, perché prima del ...

“Che tempo che fa” – Dodicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Pausini e Antonacci tra Gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Dodicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Pausini e Antonacci tra gli ospiti. sembra essere ...

Domenica In – Quattordicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Boldi e De Sica - Arbore - Insinna tra Gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quattordicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Boldi e De Sica, Arbore, Insinna tra gli ospiti. sembra essere il ...

#QCC – Quelli che il calcio – Dodicesima puntata del 16/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Raidue e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, inoltre, ha visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni predecendti. Appuntamento con la Dodicesima puntata della ventiseiesima edizione. Informazione, comicità e ironia ...

Ecco Sanremo Giovani - quarta puntata : Gli ultimi 6 finalisti ospiti di Barbarossa : A poche ore dalla prima serata di Sanremo Giovani 2018, Luca Barbarossa con Andrea Perroni presentano il pubblico di Rai 1 gli ultimi 6 finalisti in gara per conquistare gli unici due posti disponibili per il Festival di Sanremo 2019. Ultimo appuntamento, quindi, con Ecco Sanremo Giovani oggi 17.45 sulla rete ammiraglia e in simulcast su Radio 2.prosegui la letturaEcco Sanremo Giovani, quarta puntata: gli ultimi 6 finalisti ospiti di ...

Pranzo di Natale in casa Windsor. Tutti Gli ospiti di Elisabetta : Natale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. Tutti a Pranzo da sua MaestàA ...

Fiorella Mannoia e Annalisa nel Sanremo Giovani di Baudo e Rovazzi : la giuria televisiva e Gli ospiti del 20 e del 21 dicembre : Fiorella Mannoia e Annalisa a Sanremo Giovani, nelle serate del 20 e del 21 dicembre. Ad annunciare la presenza delle due artiste italiane nel programma è stata la direzione di Rai1 nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani che si è tenuta a Sanremo oggi, mercoledì 19 dicembre. Il meccanismo delle due serate conclusive di Sanremo Giovani vedrà 12 artisti esibirsi nella prima sera e 12 nella seconda sera. Da ogni ...

Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio 2019 : Cesare Cremonini e Stefano Accorsi tra Gli ospiti : Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio 2019: ancora una volta, la rai inaugura la programmazione del nuovo anno con Roberto Bolle, l'“Étoile dei due mondi”. Sul palco tanti ospiti italiani del mondo della Danza, dello spettacolo e della musica. A Danza con Me di Roberto Bolle ci saranno Alessandra Ferri e Cesare Cremonini, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi ma anche Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco ...

Che fuori tempo che fa Anticipazioni : Gli ospiti di stasera 17 dicembre 2018 : Nuovo appuntamento con il talk di attualità condotto da Fabio Fazio, ecco tutti gli ospiti di questa puntata.