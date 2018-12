Giovanissimi | laureati e motivati | la generazione Erasmus è in fuga 

lastampa

(Di sabato 22 dicembre 2018) Mentre i fari della nave Italia sono puntati sui barconi di disperati in arrivo, a poppa, nella penombra, si calano scialuppe zeppe di italiani che se ne vanno. Si è aperta ormai una nuova fase delle emigrazioni degli italiani dal nostro Paese, sia come intensità che come caratteristiche....