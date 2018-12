Giorgio Napolitano al fianco di Emma Bonino | Parlamento umiliato

huffingtonpost

(Di sabato 22 dicembre 2018)scende in campo aldi. L'immagine della senatrice che dai banchi delle opposizioni si rivolge con forza verso M5S e Lega e chiede rispetto per le Istituzioni ha convinto il senatore a vita, presidente emerito della Repubblica, a "condividere l'allarme" sulla "democrazia umiliata".Fonti vicine all'ex capo dello Stato fanno filtrare il suo pensiero preoccupato sull'attualità politica."condivide profondamente l'allarme espresso dalla senatriceper la umiliante condizione riservata alin occasione dell'esame della legge di bilancio". Un giudizio pesante per chi, ormai ultranovantenne, resta un punto di riferimento centrale per tutte le istituzioni.