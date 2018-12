Giorgia Meloni | ' Mio padre ha fatto di tutto per non farsi stimare | quando è morto non ho

Giorgia Meloni : "Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene - quando morì non provai nulla" : Suo padre l'ha ferita quando era bambina, al punto che alla notizia della sua morte ha reagito "con indifferenza". Giorgia Meloni racconta il suo dolore di figlia nell'intervista a Francesca Fagnani per il ciclo "Le Belve" andata in onda ieri sera su Nove."Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona". quando morì di leucemia, qualche anno fa, prosegue la leader di Fratelli ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : 'Moscovici - vieni in Senato a spiegarci' : Che si tratti del premier Giuseppe Conte ? Del ministro dell'Economia Giovani Tria? O di quello 'ombra' ravveduto sulla via dell'Unione europea, Paolo Savona ? No, peggio. Molto peggio. Il ...

Giorgia Meloni risponde a Jovanotti e canta "L'ombelico del mondo" : Jovanotti canta Giorgia Meloni e Giorgia Meloni canta Jovanotti. Una polemica, musicale, nata a distanza: partita negli studi di 'Propaganda Live', il programma in onda tutti i venerdì e condotto da ...

Giorgia Meloni e la tombola sovranista di Natale : indovinate chi è 'O Mbriaco... : ... si colora con la tombolata sovranista, con i numeri della smorfia napoletana riadattati all'attualità politica. La festa è stata anche l'occasione per il partito di Giorgia Meloni di lanciare una ...

Belve (Nove) - Giorgia Meloni : “Vorrei odiare mio padre - ma non provo nulla” : “Mio padre ha fatto di tutto per non farsi stimare. Oggi è morto, ma non provo niente. Se una bambina di undici anni decide che il padre non lo vuole vedere più, un motivo ci sarà stato…”. A ‘Belve’, in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su NOVE, Giorgia Meloni rivela a Francesca Fagnani la rottura drammatica col papà. “Lei del suo genitore ha detto: ‘Faccio fatica a dire che sia una brava persona, una ...

Belve (Nove) - Giorgia Meloni : “Alessandra Mussolini? Non la stimo - è cattiva. Lo è con tutte le donne” : “Alessandra Mussolini è cattiva”. Giorgia Meloni, leader di FdI, parla a ‘Belve’ (in onda su NOVE venerdì 21 dicembre alle 22,45) del suo rapporto burrascoso con l’eurodeputata nipote del Duce. “Con la Mussolini c’è ancora una certa inimicizia?”, chiede la giornalista Francesca Fagnani. “Sì abbastanza”, conferma l’ex ministro della Gioventù. “Non vi siete mai state ...

Giorgia Meloni contro Alessandra Mussolini : “Non la stimo… è cattiva con le donne” (VIDEO) : Giorgia Meloni intervista che andrà in onda questa sera su Canale 9 per la trasmissione “Belve” parla anche di Alessandra Mussolini, personaggio che non stima affatto “Alessandra Mussolini è cattiva, gratuitamente cattiva”. Giorgia Meloni, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Nove (la puntata andrà in onda il 21 dicembre) attacca la collega e ammette di avere un rapporto burrascoso con l’eurodeputata nipote del ...

'Global Compact on refugees' : Giorgia Meloni insorge contro il 'sì' dell'Italia : Nella giornata di lunedì, l'ONU ha dato il via libera al documento 'Global Compact on refugees' (il Patto ONU sui rifugiati), che ha ricevuto l'approvazione dell'Italia, a margine del quale si è espressa in modo critico il leader di 'Fratelli d'Italia', Giorgia Meloni, la quale ha ricordato che ''in tempi di migrazioni gli italiani non erano sostenuti dai Paesi stranieri con 37 euro e mezzo al giorno''. Mercoledì 19 dicembre, alla Camera è stata ...

'Non siamo tutti stranieri - i confini esistono'. L'alunna delle medie si ribella al tema in classe : il racconto di Giorgia Meloni : 'Non siamo tutti stranieri, non sono d'accordo' : così scrive una giovane studentessa di terza media nel tema scolastico proposto dagli insegnanti. Parole che Giorgia Meloni ha voluto riprendere nel ...

Giorgia Meloni e il ribaltone - così gela Silvio Berlusconi : 'Quando cadrà il governo' : Alla Camera e al Senato si parla solo di 'ribaltone' e di ' responsabili M5s ' ma Giorgia Meloni , gela gli entusiasmi di Silvio Berlusconi : 'Non mi appassiona il tema di quando finisce o no - spiega ...

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Jovanotti a Propaganda Live canta il Global Compact di Giorgia Meloni e racconta il rapporto con la trap (video) : In una lunga ospitata piena di sorprese, Lorenzo Jovanotti a Propaganda Live ha regalato un momento di comicità in musica esibendosi con la band del programma in una performance decisamente inedita. Ospite dell'ultima puntata dell'anno venerdì 14 dicembre, Jovanotti ha fatto il suo ingresso in studio su un tweet di Salvini che lo citava, per poi esibirsi dal vivo con la resident band dello show satirico de La7, la "Propaganda Orkestra" su un ...