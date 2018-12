Gino Strada | Salvini chiude i porti alla Open Arms? Da lui | sempre volgarità e

Fiaccolata per i 70 anni Dichiarazione Diritti Umani. Gino Strada : 'Carta straccia' : A ricordarlo lo stesso Gino Strada, che in una lettera, che a Genova è stata letta durante il presidio sotto la prefettura: "Nonostante l'umanità abbia fatto progressi nel campo della scienza, della ...

Gino Strada a Che Tempo che fa : “Decreto sicurezza? Non voglio un mondo in cui tornano dinamiche di violenza e razzismo” : Gino Strada ospite a Che Tempo che Fa alla vigilia del 70° anniversario della Proclamazione dei Diritti Universali che verrà ricordata con una grande manifestazione #DirittiATestaAlta a Milano e in tante città italiane “Domani non ci saranno urla, ma pensiero” ha promesso il patron di Emergency “Aiutare le persone è meglio farlo che non farlo e farlo nel miglior modo possibile, tirandosi su le maniche, perché così si costruiscono i diritti ...

Giornata Emergency per il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli : applausi per Gino Strada : Sulla situazione politica in Italia, Strada definisce la sinistra 'sparita' e affonda: 'C'è una deriva qualunquista, fatta di poche idee, di egoismo, di prevaricazione, del disinteresse verso le ...

Gino Strada : 'Il Decreto Salvini è una schifezza - abbiamo a che fare con gente gretta' : Gino Strada non sta dalla stessa parte del Governo. Un'opinione che, tra l'altro, era ben nota, ma che ora si arricchisce di nuove evidenze. Quelle che ha offerto nel corso di un intervento pubblico a Poggio Reale, a margine del Festival dei diritti Umani. Le interviste rilasciate sono state l'occasione per manifestare il suo punto di vista particolarmente critico nei confronti dell'esecutivo in carica e di chi lo compone, con tanto di stoccate ...

Dl sicurezza - le proteste della sinistra. Gino Strada 'Puro fascismo questo decreto porterà sofferenza' : ROMA - E' da più parti indicato come il fronte, la linea di faglia, su cui esiste la possibilità di riorgannizzare da sinistra l'opposizione al governo gialloverde. Una nuova forma di resistenza ...

Dl Sicurezza - Gino Strada : “Un problema è che ci sono persone grette al governo. L’altro è che la sinistra è sparita” : “Uno dei problemi è che in posizioni di potere, al governo, ci sono persone con mentalità gretta. L’altro è che la sinistra è sparita, si è volatilizzata”. Così Gino Strada, a Poggioreale, al Festival dei diritti umani. “Il decreto Sicurezza ha forme di razzismo e fascismo, purtroppo porterà tanta sofferenza a molte persone”. L'articolo Dl Sicurezza, Gino Strada: “Un problema è che ci sono persone grette al ...

Decreto sicurezza - Gino Strada : 'Razzista e fascista - appello a Mattarella perchè non lo firmi' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , 'dovrebbe controllare il testo del Decreto sulla sicurezza'. E' la speranza confidata dal fondatore di Emergency , Gino Strada , che aggiunge: 'Così ...